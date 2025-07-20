MLB／教頭形容「啄木鳥啄不停」贏球 釀酒人9連勝道奇貢獻5勝

釀酒人隊近況正處高峰，今天在道奇球場又以8：7獲勝，拚出本季最長9連勝，光是道奇隊就貢獻5勝，雙方今年對戰一面倒，明天將是道奇唯一扳回勝場的機會，37歲明星左投克蕭（Clayton Kershaw）身負重任。

釀酒人今天3局上攻下4分，大谷翔平3局下轟出中外野方向448英尺大號兩分砲，帶動道奇這半局4分攻勢，追成4：4平手；兩隊一路拉鋸戰，釀酒人拚到最後一刻才以1分險勝，本季對戰道奇5戰全勝。

釀酒人教頭墨菲（Pat Murphy）形容：「就像一群啄木鳥啄不停，直到比賽結束。」

這波9連勝讓釀酒人升至58勝40敗，在國聯中區只落後排名第1的小熊隊1場勝差，9場比賽一共攻下50分，讓對手得21分；反觀道奇近11戰吞下9敗，在國聯西區仍居龍頭，但58勝41敗掉到國聯排名第3。

釀酒人投手培洛塔（Freddy Peralta）今天先發5局、失4分奪勝，從6月14日起投出7連勝，成為大聯盟本季首位12勝投手，也是隊史近33年投手最長連勝紀錄。

道奇雖未挽回戰局，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，碰到培洛塔這種好投手，這場比賽打擊表現不錯，有長打也有保送，這可能是最近進攻表現最好的一戰。

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