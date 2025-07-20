中職／笑稱對戰建仔煩惱到Q毛 郭泓志拿龍仔球棒開轟盼是WBC好兆頭

中華職棒明星賽上演大聯盟級的傳奇對決，郭泓志面對王建民敲出公益全壘打，而他手中的球棒，就是來自有意願加入經典賽中華隊的台美混血龍（Jonathon Long），郭泓志也認為相當有意義，「拿著他的球棒，在台北大巨蛋打出一支公益全壘打，希望明年WBC會更有機會。」

全壘打大賽今天進行決賽，先加碼演出公益全壘打大賽，特別邀請王建民投球、郭泓志打擊，郭泓志只要在5次擊球機會中開轟1次，蔡其昌就會捐出2萬元，結果郭泓志面對王建民的第3球直接把球轟出全壘打牆外。

郭泓志開心繞壘，跑回來與球員們互相擊掌，還剩下2次打擊機會，郭泓志原本以為要「見好就收」，蔡其昌也順應民意，直接宣布，剩下2次都算開轟，直接捐出6萬元獎金。

郭泓志搞笑表示，得知有這項特殊任務後，「我就輾轉難眠，頭髮都捲起來了，很多想法，怕沒打過去，辜負會長好意，還好最後一發有打出去。」還說身旁也頂著捲毛的王建民，也是因為太煩惱，「他因為要丟給我打，頭髮也有點Q起來。」

前兩次打擊都落空，蔡其昌一度拿著鋁棒詢問郭泓志要不要換，郭泓志堅持不換，「遇到這種強勁的對手，換什麼棒都沒有用，就是堅持到底。」

最終可以從王建民手中開轟，郭泓志謙稱：「建民學長剛好丟在甜蜜點，相信他職業生涯應該很少有這種失誤出現，在對的時機點遇到對的打者，一發不可收拾。」王建民讓郭泓志揮空，被問到是否發揮伸卡球的威力，王建民說：「他用力過猛、想打全壘打啦！」郭泓志則說：「我生涯也很少揮空，第一次就獻給建民學長。」

至於手中的龍仔球棒，郭泓志表示：「我有跟他說我要參加全壘打大賽，他拿了一支球棒給我，今天打出的那一發就是那支球棒，我覺得也是滿有意義，拿著他的球棒，在台北大巨蛋打出一支公益全壘打，希望明年WBC會更有機會。」他也透露，因為龍仔全家都是道奇球迷，有看過他打球，對他都很親切，連阿公、阿嬤都邀請他到家裡玩，龍仔收到中華隊邀約，「他其實很開心，媽媽和台灣還是有很深情感，有這個機會邀請他，他其實很開心。」 中華職棒明星賽上演大聯盟級的傳奇對決，郭泓志面對王建民敲出公益全壘打。記者曾原信／攝影

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