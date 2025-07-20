快訊

台師大女足案血液樣本已銷毀 許常德：學校集體滅證會犯哪項罪

影／越南下龍灣船員遭爆「天候突變拒絕返航」！男還原逃生過程

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／美聯敗投王又在客場贏了 塞佛里諾主場9連敗何時解套？

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
塞佛里諾。 法新社
塞佛里諾。 法新社

運動家隊作客克利夫蘭，今天對守護者隊進行3連戰第2戰，塞佛里諾（Luis Severino）先發5局失兩分，靠打線和牛棚幫忙，總算拿到本季第3勝，終止生涯第2慘的5連敗，不過11敗仍是美聯投手最多，運動家終場8：2獲勝。

塞佛里諾用86球完成5局任務，被揮出3支安打、保送兩次，3局下被拉米瑞茲（Jose Ramirez）轟出兩分砲，運動家4局上從守護者先發投手艾倫（Logan Allen）的手中攻下3分，塞佛里諾退場時3：2領先。

運動家全場揮出14支安打，其中3支全壘打出現在最後兩局，一共攻下5分，守護者大勢已去；運動家菜鳥投手柏金斯（Jack Perkins）中繼3局，史特納（Justin Sterner）守住第9局，兩人都未被安打、未失分，塞佛里諾等了1個多月終嘗勝投滋味（上一勝6月14日投贏皇家隊）。

塞佛里諾本季21場先發，在大聯盟和另4名投手並列領先，開季至今出賽相當穩定，但主場12戰投出9連敗、防禦率6.68，客場9戰卻是3勝2敗、防禦率3.10，整體表現判若兩人。

運動家今年從奧克蘭搬到沙加緬度，新主場薩特健康球場（Sutter Health Park）最大容量只有14000人左右；塞佛里諾最近受訪時頗有怨言，認為在這座球場登板就像春訓比賽，隊友都有同感，氣氛不同、觀眾也不多，客場出賽才像大聯盟。

大聯盟目前只有7名投手防禦率超過5（符合上榜規定），馬林魚隊阿坎塔拉（Sandy Alcantara）7.14最差，洛磯隊桑撒提拉（Antonio Senzatela）6.41居次，已吞13敗穩居敗投王，再來就是塞佛里諾11敗，防禦率5.10也是美聯倒數第3。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

運動家 守護者 塞佛里諾

延伸閱讀

MLB／大谷第33轟救不了道奇！培洛塔第12勝助釀酒人對戰5連勝

MLB／洛磯明星賽後要改運了嗎？敗投王本季代表作收拾雙城

MLB／賈吉連4戰熄火停在35轟 葛里沙姆滿貫砲第9局救了洋基

MLB／大谷翔平第33轟出爐 追平蘇亞雷斯並列國聯之首

相關新聞

MLB／大谷第33轟救不了道奇！培洛塔第12勝助釀酒人對戰5連勝

道奇隊近況不振，今天在洛杉磯主場對釀酒人隊之戰，大谷翔平本季第33轟救不了球隊，又以7：8落敗，本季對戰釀酒人5戰全敗。

MLB／大谷翔平第33轟出爐 追平蘇亞雷斯並列國聯之首

道奇隊今天繼續在洛杉磯主場和釀酒人隊交手，大谷翔平3局下轟出兩分砲，本季第33轟出爐，短暫讓出國聯全壘打王頭銜後，又和響...

MLB／賈吉連4戰熄火停在35轟 葛里沙姆滿貫砲第9局救了洋基

葛里沙姆（Trent Grisham）、沃爾普（Anthony Volpe）聯手3支全壘打、9分打點，洋基隊今天在亞特蘭...

MLB／今永昇太封鎖紅襪奪第7勝 鈴木誠也讓出國聯打點王

小熊隊日本投手今永昇太近況火熱，今天對紅襪隊先發7局無失分，奪下本季第7勝，小熊用5支全壘打轟垮對手，終場6：0獲勝，最...

MLB／響尾蛇蘇亞雷斯雙響砲 超前大谷還躍居國聯雙冠王

響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez），今天對紅雀隊之戰轟出雙響砲，本季全壘打數升至33支，超前道奇隊大谷...

MLB／洛磯明星賽後要改運了嗎？敗投王本季代表作收拾雙城

大聯盟敗投王桑撒提拉（Antonio Senzatela）今天投出本季代表作，對雙城隊先發7局失3分，優質表現奪下本季第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。