MLB／美聯敗投王又在客場贏了 塞佛里諾主場9連敗何時解套？

運動家隊作客克利夫蘭，今天對守護者隊進行3連戰第2戰，塞佛里諾（Luis Severino）先發5局失兩分，靠打線和牛棚幫忙，總算拿到本季第3勝，終止生涯第2慘的5連敗，不過11敗仍是美聯投手最多，運動家終場8：2獲勝。

塞佛里諾用86球完成5局任務，被揮出3支安打、保送兩次，3局下被拉米瑞茲（Jose Ramirez）轟出兩分砲，運動家4局上從守護者先發投手艾倫（Logan Allen）的手中攻下3分，塞佛里諾退場時3：2領先。

運動家全場揮出14支安打，其中3支全壘打出現在最後兩局，一共攻下5分，守護者大勢已去；運動家菜鳥投手柏金斯（Jack Perkins）中繼3局，史特納（Justin Sterner）守住第9局，兩人都未被安打、未失分，塞佛里諾等了1個多月終嘗勝投滋味（上一勝6月14日投贏皇家隊）。

塞佛里諾本季21場先發，在大聯盟和另4名投手並列領先，開季至今出賽相當穩定，但主場12戰投出9連敗、防禦率6.68，客場9戰卻是3勝2敗、防禦率3.10，整體表現判若兩人。

運動家今年從奧克蘭搬到沙加緬度，新主場薩特健康球場（Sutter Health Park）最大容量只有14000人左右；塞佛里諾最近受訪時頗有怨言，認為在這座球場登板就像春訓比賽，隊友都有同感，氣氛不同、觀眾也不多，客場出賽才像大聯盟。

大聯盟目前只有7名投手防禦率超過5（符合上榜規定），馬林魚隊阿坎塔拉（Sandy Alcantara）7.14最差，洛磯隊桑撒提拉（Antonio Senzatela）6.41居次，已吞13敗穩居敗投王，再來就是塞佛里諾11敗，防禦率5.10也是美聯倒數第3。

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