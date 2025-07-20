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MLB／大谷第33轟救不了道奇！培洛塔第12勝助釀酒人對戰5連勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平雖然敲出第33轟，仍難以拯救道奇，本季對戰釀酒人已經5戰全敗。 美聯社
大谷翔平雖然敲出第33轟，仍難以拯救道奇，本季對戰釀酒人已經5戰全敗。 美聯社

道奇隊近況不振，今天在洛杉磯主場對釀酒人隊之戰，大谷翔平本季第33轟救不了球隊，又以7：8落敗，本季對戰釀酒人5戰全敗。

大谷今天5打數2安打，3局下面對釀酒人先發投手培洛塔（Freddy Peralta）兩分砲，幫助道奇破蛋，6局下安打攻下個人第3分打點；但道奇投手群無法抵擋釀酒人砲火，打線一路追分還是無法挽回頹勢，終場1分之差落敗。

道奇8到10日作客密爾瓦基，對釀酒人3連戰清盤，明星賽後回到洛杉磯主場迎敵，3連戰又輸掉前兩戰，最近11場比賽苦吞9敗，釀酒人則是拚出本季最長9連勝，在國聯中區只落後排名第1的小熊隊1場勝差。

大谷今天3局下兩分砲帶動4分攻勢，追成4：4平手，釀酒人4局上再靠柯林斯（Isaac Collins）陽春砲超前比數，成為致勝一擊，接下來兩隊陸續得分，道奇一路苦追未能改變戰局。

大谷目前33支轟和響尾蛇隊蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）並列國聯全壘打王，得92分更是大聯盟榜首。

釀酒人先發培洛塔（Freddy Peralta）投5局，被揮出5支安打、出現3次保送，失4分奪勝，從6月14日起連續7次出賽奪勝，成為大聯盟本季首位12勝投手，洋基隊弗里德（Max Fried）11勝居次，也是美聯投手最多。

道奇先發投手西恩（Emmet Sheehan）只投3局，被揮出7支安打、失5分，吞下本季首敗。

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釀酒人 道奇

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