MLB／洛磯明星賽後要改運了嗎？敗投王本季代表作收拾雙城
大聯盟敗投王桑撒提拉（Antonio Senzatela）今天投出本季代表作，對雙城隊先發7局失3分，優質表現奪下本季第4勝，也終止3連敗，幫助洛磯隊10：6獲勝，明星賽後兩戰全勝。
桑撒提拉13敗穩居敗投排行榜之首，運動家隊塞佛里諾（Luis Severino）11敗排名第2，另有6名投手吞下10敗，包括洛磯隊弗里蘭（Kyle Freeland）、馬奎茲（German Marquez）。
桑撒提拉今天用78球完成7局任務，被揮出6支安打、失3分，本季第19場先發終於繳出第2場優質內容，也是首次投滿7局，戰績「升」到4勝13敗，不過防禦率6.41仍是大聯盟倒數第2，只贏2022年國聯塞揚獎得主、馬林魚隊阿坎塔拉（Sandy Alcantara）的7.14。
洛磯面對雙城先發馬修斯（Zebby Matthews）攻下5分，打完前6局攻下8分奠定勝基，明星賽後在丹佛主場第1個3連戰搶下前兩勝，確定系列賽勝出，但本季戰績24勝74敗仍是大聯盟最慘，勝率只有2成45。
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