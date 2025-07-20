MLB／賈吉連4戰熄火停在35轟 葛里沙姆滿貫砲第9局救了洋基

葛里沙姆（Trent Grisham）、沃爾普（Anthony Volpe）聯手3支全壘打、9分打點，洋基隊今天在亞特蘭大以12：9擊敗勇士隊，終止3連敗，美聯東區仍居第2，兩隊在3連戰前兩戰打平。

「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數1安打，被三振、保送各1次，連續4場比賽未開轟，近8戰只有1轟，本季35轟仍居大聯盟第2，落後水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）3轟，不過打擊率3成53、安打127支穩居榜首。

洋基今天出現11支安打，包括4支全壘打，沃爾普4打數2安打，締造雙響砲紀錄，全場攻下4分打點；葛里沙姆5打數2安打、包辦5分打點，9局上2出局時，面對伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）轟出滿貫砲，本季第17轟打破8：8平手局面，成為致勝一擊。

Trent Grisham (17)

Grand Slam 🎉



Opponent: Atlanta Braves

Pitcher: Raisel Iglesias

Date: 07/19/2025 pic.twitter.com/GhIYgVlpCo — Yankees Home Runs (@NYY_HR) 2025年7月20日

藍鳥隊今天在多倫多主場以6：3擊敗巨人隊，搶下3連戰前兩勝，也是近16戰第13勝，戰績57勝41敗在美聯東區排名第1，領先洋基3場勝差。

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