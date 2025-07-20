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MLB／大谷翔平第33轟出爐 追平蘇亞雷斯並列國聯之首

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MLB／大谷翔平第33轟出爐 追平蘇亞雷斯並列國聯之首

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平本季第33轟出爐。 路透社
大谷翔平本季第33轟出爐。 路透社

道奇隊今天繼續在洛杉磯主場和釀酒人隊交手，大谷翔平3局下轟出兩分砲，本季第33轟出爐，短暫讓出國聯全壘打王頭銜後，又和響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）平起平坐。

道奇、釀酒人3連戰第2戰開打前，蘇亞雷斯對紅雀隊之戰轟出雙響砲，全場包辦3分打點，本季全壘打升至33支，打點81分也超越小熊隊鈴木誠也1分，躍居國聯雙冠王。

大谷在明星賽前累積32轟，昨天對釀酒人首戰4次打數掛零，今天1局下被釀酒人先發投手培洛塔（Freddy Peralta）三振，3局下再次對決第1球就出棒，逮中90英里變速球，轟成中外野方向448英尺兩分砲，幫助道奇破蛋。

這是大谷繼12日對巨人隊之戰後再度開轟，終止連續4戰未有全壘打紀錄，33轟追平蘇亞雷斯並列國聯第1，費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）32轟排名第3。

大谷翔平短暫讓出國聯全壘打王頭銜後，又和響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯平起平坐。 美聯社
大谷翔平短暫讓出國聯全壘打王頭銜後，又和響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯平起平坐。 美聯社

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釀酒人 道奇

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