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MLB／今永昇太封鎖紅襪奪第7勝 鈴木誠也讓出國聯打點王

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MLB／今永昇太封鎖紅襪奪第7勝 鈴木誠也讓出國聯打點王

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
今永昇太近況火熱，奪下本季第7勝。 路透社
今永昇太近況火熱，奪下本季第7勝。 路透社

小熊隊日本投手今永昇太近況火熱，今天對紅襪隊先發7局無失分，奪下本季第7勝，小熊用5支全壘打轟垮對手，終場6：0獲勝，最近拚出4連勝，戰績59勝39敗仍居國聯中區之首。

今永用96球完成7局任務，只被揮出5支安打、出現1次保送，投出5次三振，有效壓制紅襪打線；小熊兩名後援投手凱勒（Brad Keller）、貝瑞瑟（Ryan Brasier）只被揮出1支安打，聯手送出5K，讓紅襪一路掛零。

今永最近3次出賽對決雙城、洋基、紅襪，合計20局只失3分，都繳出優質先發，本季戰績升至7勝3敗、防禦率2.40。

小熊全場出現11支安打，其中5支全壘打，布許（Michael Busch）、塔克（Kyle Tucker）、蕭爾（Matt Shaw）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、哈普（Ian Happ）先後轟出陽春砲；但鈴木誠也4次打數掛零，本季打點停在80分，被響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）超前1分，暫時讓出國聯打點王。

紅襪先發投手貝約（Brayan Bello）投6局，被揮出6支安打、包括1局下布許、塔克全壘打，失3分吞敗；紅襪在明星賽前10連勝，作客芝加哥對小熊3連戰前兩戰都輸球，一共被攻下10分、只得1分。

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紅襪 小熊隊

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