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MLB／響尾蛇蘇亞雷斯雙響砲 超前大谷還躍居國聯雙冠王
響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez），今天對紅雀隊之戰轟出雙響砲，本季全壘打數升至33支，超前道奇隊大谷翔平，躍居國聯全壘打王，響尾蛇終場以10：1獲勝，最近3連勝。
紅雀先發投手格雷（Sonny Gray）挑戰本季第10勝失利，只投3.1局被揮出11支安打，失9分有8分自責，成為今年最慘的一戰，戰績變成9勝4敗，防禦率從3.50升至4.04。
蘇亞雷斯賽前31轟落後大谷1轟，首局面對格雷就轟出兩分砲，3局下又轟出陽春砲，本季81分打點也是國聯最多，領先小熊隊鈴木誠也1分，重新登上雙冠王。
響尾蛇先發投手尼爾森（Ryne Nelson）投6局，被揮出4支安打、失1分，優質表現奪下本季第6勝。
國聯目前3名球員超過30支全壘打，蘇亞雷斯33轟最多，大谷、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）32轟並列第2，鈴木和隊友阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）26轟並列第4。
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