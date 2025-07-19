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MLB／費城人吉祥物模仿CEO婚外情抓包鏡頭 酸出新高度

中央社／ 舊金山18日專電
2隻費城人吉祥物費納寶模仿科技業執行長在Coldplay演唱會上被拍到疑似婚外情的情節。 截圖自影片
2隻費城人吉祥物費納寶模仿科技業執行長在Coldplay演唱會上被拍到疑似婚外情的情節。 截圖自影片

美國科技業執行長在Coldplay演唱會上被拍到疑似婚外情的鏡頭，今天成為費城人球場上的焦點，當親吻鏡頭掃到觀眾席時，畫面上只見費城人吉祥物費納寶1隻遮臉轉身、1隻蹲低不起，令全場觀眾爆笑不止。

美國職棒大聯盟MLB費城人球場今天成為全美體育話題，當「親吻鏡頭」（kiss cam）帶到2隻費城人吉祥物費納寶（Phillie Phanatic）時，他們原本一前一後站著，後方費納寶緊緊環抱著前方金髮費納寶，緊接著1隻掩面轉身、1隻蹲低不見蹤影。

這搞笑畫面是在模仿英國酷玩樂團（Coldplay）16日晚間的演唱會上，遭起底的人工智慧（AI）公司Astronomer執行長拜倫（Andy Byron）和旗下人資長凱波特（Kristin Cabot），他們當時被親吻鏡頭拍到時的反應畫面已在網路瘋傳。

拜倫與妻子、教育工作者柯瑞根（Megan KerriganByron）育有2名孩子。

今天費城人主場的親吻鏡頭，許多伴侶展現出最真切一面，還有男球迷高舉「這是我老婆」（This is mywife）的標語，贏得全場掌聲。畫面被發佈上網後也迅速瘋傳。

時間回到16日，Coldplay在台上看見拜倫和凱波特的尷尬畫面後，開玩笑表示，「看看這兩個人…他們要麼是在外遇，不然就是非常害羞…希望我們沒有惹出什麼麻煩來。」沒想到，畫面中的2名主角隨後遭網友起底。

當事人尚未對外發表聲明，但網路上一度流出拜倫的道歉聲明，隨後被Astronomer共同創辦人華克（RyWalker）及通訊主任瓊斯（Taylor Jones）澄清「不是真的」。

今天費城人球團不改美國人幽默作風，讓2隻吉祥物搞笑演出，網友紛紛留言表示：「有人是帶同事來的嗎？」「這樣很冷血…但太好笑了吧。」

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費城人

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