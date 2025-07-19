MiLB／林維恩中繼3局無失分 李灝宇敲安跑出本季第16盜

旅美運動家隊投手林維恩今天在高階1A出賽，中繼投3局沒被敲出安打，投出4次三振無失分、無關勝敗；老虎隊3A野手李灝宇連3場出賽敲安，跑出個人本季第16次盜壘成功。

美國職棒小聯盟賽事運動家隊高階1A今天與底特律老虎隊交手，兩隊前3局打完運動家隊2比3落後，林維恩4局上接手中繼，連續抓到8個出局數，直到6局上、2人出局後投出四壞保送，但接著送出三振、凍結對手攻勢。

林維恩今天總計用38球投3局，沒被敲出安打，投出4次三振、1次四壞保送，無失分，球隊終場以2比5吞敗，林維恩無關勝敗，賽後防禦率2.13。

底特律老虎隊3A今天與聖路易紅雀隊交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打1棒、守二壘，李灝宇1局下敲出投手方向平飛球出局，4局下敲出左外野方向安打、跑出個人本季第16次盜壘成功。

李灝宇近期連3場出賽敲安，賽後打擊率2成46。 路透社

李灝宇5局下、8局下都吞下三振，今天總計4打數敲出1支安打，有1次盜壘成功、吞下2K，近期連3場出賽敲安，賽後打擊率2成46，球隊終場以0比7吞敗。

匹茲堡海盜隊3A今天與密爾瓦基釀酒人隊3A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打9棒、守二壘，鄭宗哲2局上敲出游擊方向滾地球出局，5局上2人出局後敲出左外野方向二壘打，但隊友沒能延續攻勢。今天總計2打數敲出1支長打，賽後打擊率2成21，球隊終場以1比6吞敗。

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