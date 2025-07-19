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MLB／大谷22日對雙城登板 羅伯茲曝他何時能從「開門」變「先發」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

道奇隊日籍球星大谷翔平明星賽後的首場投手出賽時間出爐，將在22日面對雙城隊，預計投3局。總教練羅伯茲（Dave Roberts）也透露大谷接下來的出賽局數安排，預計還會有兩場4局的登板，大谷的投手出賽才會「正常化」。

大谷本季投手回歸後，目前出賽5場，局數分別是1、1、2、2、3局，合計9局被敲5安打、失1分，防禦率1.00，有10次三振、2次保送，仍在累積投球量的階段。

道奇將在22日於主場展開面對雙城的3連戰，羅伯茲今天表示，大谷將負責首戰先發，預計投3局，梅伊（Dustin May）作為第二任投手登板，「梅伊有擔任過長中繼的經驗，所以這樣的安排沒什麼問題。」山本由伸則會在23日先發出賽。

談到大谷接下來的局數安排，羅伯茲表示，等到大谷完成兩場4局投球後，應該就會回到正常先發投手出賽，「所以，這應該還需要一段時間。」媒體推估，按照目前進度，大谷有望在8月下旬能扛下5局以上的先發任務。

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雙城 道奇 羅伯茲

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