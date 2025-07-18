經典賽／蔡其昌感受陳偉殷、郭泓志星度 中職有望與巨人、教士交流

蔡其昌近期前往美國以國家隊領隊身分拜訪台美混血球員，親身感受陳偉殷、郭泓志的「大聯盟招牌」星度，也以中華職棒會長身分與巨人隊、教士隊球團交流，未來有機會提出合作計畫。

蔡其昌與秘書長楊清瓏、前旅美球員郭泓志在7月9日出發前往美國，與當地的陳偉殷會合後，一起拜訪旅美球員，郭泓志、陳偉殷都是明年經典賽的中華隊情蒐資訊小組成員，仰賴他們的大聯盟資歷能夠協助教練團觀察選手。

蔡其昌透露，這次到小熊隊3A的龍（Jonathon Long）家中拜訪，剛好家人就是道奇球迷，立刻拿出郭泓志搖頭娃娃要簽名，「兩位都是大聯盟選手，在這次扮演很重要角色，無論跟卡洛爾（Corbin Carroll）、龍聊天，都能以專業角度分享。」

由於這次與卡洛爾會面是在聖地牙哥，蔡其昌也透露，陳偉殷出現大家多少都認識，更因此與教士隊的馬恰多（Manny Machado）會面，蔡其昌開玩笑說，只是兩位前金鶯隊友話家常，「我們沒辦法招募他啦。」

這次蔡其昌分別到了舊金山、聖地牙哥拜訪巨人、教士球團，蔡其昌透露，對方在球場管理、營運以及棒球的行銷規劃都給出非常詳細的介紹，收穫很多，甚至巨人球團執行長貝爾（Larry Baer）也表達有興趣跟台灣的職棒交流。

蔡其昌不忘國家隊領隊身分，也趁機跟貝爾拜託，如果經典賽中華隊想邀請鄧愷威加入，希望巨人隊多多支持，「當然是否邀請是由教練團評估，但這些交流都會有幫助。」

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