快訊

轟曹興誠親中始祖 徐巧芯揭連串黑歷史：隨時可能再背叛台灣

網紅「鳳梨」嘉義駕車遭連開12槍 槍手共犯落網檢方聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／蔡其昌感受陳偉殷、郭泓志星度 中職有望與巨人、教士交流

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
蔡其昌近期前往美國以國家隊領隊身分拜訪台美混血球員，親身感受陳偉殷、郭泓志的「大聯盟招牌」星度。圖／中華職棒提供 蘇志畬
蔡其昌近期前往美國以國家隊領隊身分拜訪台美混血球員，親身感受陳偉殷、郭泓志的「大聯盟招牌」星度。圖／中華職棒提供 蘇志畬

蔡其昌近期前往美國以國家隊領隊身分拜訪台美混血球員，親身感受陳偉殷郭泓志的「大聯盟招牌」星度，也以中華職棒會長身分與巨人隊、教士隊球團交流，未來有機會提出合作計畫。

蔡其昌與秘書長楊清瓏、前旅美球員郭泓志在7月9日出發前往美國，與當地的陳偉殷會合後，一起拜訪旅美球員，郭泓志、陳偉殷都是明年經典賽的中華隊情蒐資訊小組成員，仰賴他們的大聯盟資歷能夠協助教練團觀察選手。

蔡其昌透露，這次到小熊隊3A的龍（Jonathon Long）家中拜訪，剛好家人就是道奇球迷，立刻拿出郭泓志搖頭娃娃要簽名，「兩位都是大聯盟選手，在這次扮演很重要角色，無論跟卡洛爾（Corbin Carroll）、龍聊天，都能以專業角度分享。」

由於這次與卡洛爾會面是在聖地牙哥，蔡其昌也透露，陳偉殷出現大家多少都認識，更因此與教士隊的馬恰多（Manny Machado）會面，蔡其昌開玩笑說，只是兩位前金鶯隊友話家常，「我們沒辦法招募他啦。」

這次蔡其昌分別到了舊金山、聖地牙哥拜訪巨人、教士球團，蔡其昌透露，對方在球場管理、營運以及棒球的行銷規劃都給出非常詳細的介紹，收穫很多，甚至巨人球團執行長貝爾（Larry Baer）也表達有興趣跟台灣的職棒交流。

蔡其昌不忘國家隊領隊身分，也趁機跟貝爾拜託，如果經典賽中華隊想邀請鄧愷威加入，希望巨人隊多多支持，「當然是否邀請是由教練團評估，但這些交流都會有幫助。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

陳偉殷 郭泓志 巨人

延伸閱讀

經典賽／沒參加中華隊 卡洛爾親錄影片感謝台灣球迷

經典賽／蔡其昌沒見到旅美小將殘念 陳偉殷、郭泓志幫補完

經典賽／費仔、龍仔都想打中華隊！蔡其昌還到龍仔家作客

經典賽／收到卡洛爾回覆 蔡其昌：他不想多占台灣名額

相關新聞

經典賽／收到卡洛爾回覆 蔡其昌：他不想多占台灣名額

為了準備明年初的世界棒球經典賽，中華職棒會長蔡其昌特別前往美國，三位台美混血球員是拜會重點，蔡其昌今天分享這趟旅程，其中...

經典賽／費仔、龍仔都想打中華隊！蔡其昌還到龍仔家作客

中華職棒會長蔡其昌以國家隊領隊身分前往美國，徵詢三位台美混血球員參加經典賽中華隊意願，其中費爾柴德（Stuart Fai...

經典賽／沒參加中華隊 卡洛爾親錄影片感謝台灣球迷

中華職棒會長蔡其昌以國家隊領隊身分前往美國，重點放在拜會三位台美混血球員，獲得兩人首肯，而卡洛爾（Corbin Carr...

經典賽／蔡其昌沒見到旅美小將殘念 陳偉殷、郭泓志幫補完

為了準備明年初的世界棒球經典賽，中華職棒會長蔡其昌特別前往美國，三位台美混血球員中獲得兩人表明參加中華隊意願，但在旅美小...

經典賽／蔡其昌感受陳偉殷、郭泓志星度 中職有望與巨人、教士交流

蔡其昌近期前往美國以國家隊領隊身分拜訪台美混血球員，親身感受陳偉殷、郭泓志的「大聯盟招牌」星度，也以中華職棒會長身分與巨...

中職／台灣體壇首見！ Threads攜手中職 明星賽專屬熱門主題期間限定

2025中華職棒明星對抗賽將於明日開打，為期兩天的賽事預計吸引8萬人次到場，不僅是棒球世界一大盛事，也將進軍社群平台，T...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。