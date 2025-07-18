MLB／頒獎典禮開酸大谷翔平 美主持人：能投能打還能當莊家

「體壇奧斯卡」年度體育卓越表現獎（ESPYS）昨天公布獲獎名單，道奇隊日本球星大谷翔平連5年榮獲年度最佳MLB球員，創史上第一人紀錄，然而頒獎典禮上，主持人吉利斯（Shane Gillis）調侃大谷，引發部分球迷不滿。

吉利斯是美國知名喜劇演員吉利斯，昨天他在頒獎典禮上調侃多名運動員，包含大谷翔平，他宣布大谷獲獎時說，「今晚大谷翔平沒來到現場。我希望那位翻譯（水原一平）當初沒有下注他會來。」

「無論如何，翔平是百年難得一見的天才，他能投、能打，還能當賭盤莊家，他做的事無人能比」吉利斯說。

畫面曝光後，有一派球迷認為吉利斯幽默，但也有部分球迷認為主持人不尊重大谷。日本網友們則普遍無法接受，「缺乏教養的人才會這麼做」、「靠講別人的壞話或揭人傷疤來博取笑聲，已偏離喜劇演員本質」、「這樣的內容不只傷人，也有誤導公眾，影響當事人名譽的危險」。

商品推薦