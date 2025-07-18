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MLB／傳洋基有意海盜強投凱勒 皇家明星守護神也在補強雷達

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜隊先發右投凱勒。 美聯社
海盜隊先發右投凱勒。 美聯社

大聯盟交易截止日逼近，傳出洋基隊有意補強海盜隊先發右投凱勒（Mitch Keller），以及皇家隊明星終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）。

洋基先發輪值本季遭遇傷病潮，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）季前就動TJ手術整季報銷，施密特（Clarke Schmidt）日前也動TJ手術整季報銷。先發左投亞斯布洛（Ryan Yarbrough）仍在傷兵名單，去年新人王希爾（Luis Gil）正在投復健賽。

目前先發輪值有弗里德（Max Fried）、洛登（Carlos Rodon）、史卓曼（Marcus Stroman）、華倫（Will Warren）和新秀斯萊特勒（Cam Schlittler）。

據《匹茲堡郵報》記者海爾斯（Noah Hiles）報導，洋基看上現年29歲的海盜強投凱勒，他本季出賽20場，119局投出92K，防禦率3.48，每局被上壘率1.14。除了洋基外，大都會和小熊隊也對他有興趣。

凱勒去年與海盜簽5年7700萬美元延長合約，今年薪水1500萬美元，接下來3季依序是1650萬美元、1800萬美元和2000萬美元。

皇家隊明星終結者艾斯特維茲。 路透
皇家隊明星終結者艾斯特維茲。 路透

除了先發外，洋基也有意補強牛棚，古巴記者羅梅洛（Francys Romero）爆料，皇家終結者艾斯特維茲吸引多隊興趣，包含洋基。

艾斯特維茲本季出賽41場，42局投35次三振，防禦率2.36，每局被上壘率1.09。累積25次救援成功與太空人隊哈德（Josh Hader）並列美聯最多。

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