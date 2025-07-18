MLB／傳洋基有意海盜強投凱勒 皇家明星守護神也在補強雷達

道奇隊二刀流球星大谷翔平在今日於個人Instagram發佈新貼文，貼出了與妻子的紅毯背影照以及許多明星賽花絮，而當中有1張合照令粉絲們笑翻。由於明星賽的合影因天候不佳改期，導致同隊的日本強投山本由伸缺

2025-07-17 14:36