MLB／球迷票選上半季國聯MVP不是大谷 小熊PCA獲選
美國媒體《Fox Sports》公布球迷票選上半季各獎項得主，國聯MVP是小熊隊「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），不是道奇隊大谷翔平。
現年23歲的阿姆斯壯本季大爆發，出賽95場，累積25轟27盜，勝利貢獻值（OPS）5.2高居國聯第1。如果按照進度，阿姆斯壯整季將累積42轟45盜，有望挑戰大谷翔平去年達成的單季50轟50盜里程碑。
美聯上半季MVP是洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），他敲出全大聯盟第2多的35轟，125支安打、打擊三圍.355/.462/.733、整體攻擊指數（OPS）1.195皆是全大聯盟第一。
美聯上半季塞揚是老虎隊左投史庫柏（Tarik Skubal）；國聯則是費城人隊王牌惠勒（Zack Wheeler）。
美聯上半季新人王是運動家游擊手威爾森（Jacob Wilson）；國聯則是勇士隊捕手鮑德溫（Drake Baldwin）。
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