MLB／大谷、史密斯調皮幫P進大合照 山本由伸：謝啦！

大聯盟明星周落幕，眾家球星們回到母隊準備接下來的賽季，道奇隊日籍投手山本由伸今天透過IG分享人生首次明星賽之旅，分享多張照片，很給兩位學長大谷翔平、史密斯（Will Smith）面子，稱兩人幫自己合成的大合照，是他最愛的兩張照片。

山本的貼文分享8張這回在明星賽留下的照片，包括一襲黑白穿搭的紅毯時尚、與翻譯園田芳大的試裝合照、與大谷的場邊合照等，往後拉到最後兩張卻是不同風景，分別是大谷翔平和史密斯的IG頁面截圖。

截圖自大谷與史密斯IG

山本由伸因返回飯店一趟，錯過明星賽大合照環節，兩位道奇隊友很有愛心，幫山本P進大合照，沒讓他缺席。大谷翔平直接截了一張山本紅毯上的照片，貼在大合照右上角，日本媒體還虧是「畢業紀念冊風格的照片」；史密斯有稍微多用了一點心思，將身穿球衣的山本P在全壘打牆後方，還算有比較融入大合照的隊友一點。

山本很給兩位隊友面子，留言寫著：「最喜歡最後兩張，Thank you！」

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