快訊

三星三摺摺疊手機傳10月登場！新名字曝光被爆1原因「不會取這名」

薇帕颱風上午海警！暴風圈將擦過恆春南方近海 4地今晚起狂風暴雨

前木蘭國腳周台英家喻戶曉 「抽血換學分」恐成壓垮女足傳奇最後稻草

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷、史密斯調皮幫P進大合照 山本由伸：謝啦！

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸今天透過IG分享人生首次明星賽之旅，分享多張照片。 路透
山本由伸今天透過IG分享人生首次明星賽之旅，分享多張照片。 路透

大聯盟明星周落幕，眾家球星們回到母隊準備接下來的賽季，道奇隊日籍投手山本由伸今天透過IG分享人生首次明星賽之旅，分享多張照片，很給兩位學長大谷翔平、史密斯（Will Smith）面子，稱兩人幫自己合成的大合照，是他最愛的兩張照片。

山本的貼文分享8張這回在明星賽留下的照片，包括一襲黑白穿搭的紅毯時尚、與翻譯園田芳大的試裝合照、與大谷的場邊合照等，往後拉到最後兩張卻是不同風景，分別是大谷翔平和史密斯的IG頁面截圖。

截圖自大谷與史密斯IG
截圖自大谷與史密斯IG

山本由伸因返回飯店一趟，錯過明星賽大合照環節，兩位道奇隊友很有愛心，幫山本P進大合照，沒讓他缺席。大谷翔平直接截了一張山本紅毯上的照片，貼在大合照右上角，日本媒體還虧是「畢業紀念冊風格的照片」；史密斯有稍微多用了一點心思，將身穿球衣的山本P在全壘打牆後方，還算有比較融入大合照的隊友一點。

山本很給兩位隊友面子，留言寫著：「最喜歡最後兩張，Thank you！」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

道奇 明星賽 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／全明星合照竟無山本由伸？大谷幽默P出「畢冊風格」

MLB／道奇5星飛赴明星賽 山本由伸太小隻被大谷翔平強迫長高

中職／悍將牛棚有倒立人 張奕靠這招熱肩膀師承山本由伸

MLB／山本由伸退出明星賽 對大谷投觸身球的蘇亞雷斯遞補塞爾

相關新聞

MLB／大谷技能+1！出版愛犬Decoy繪本 所得將拯救更多浪浪

大谷翔平即將再新增一個身分：童書繪本作家。他今天在個人IG上貼出愛犬Decoy與新書的合照，以及新書連結網址，公布這項好...

MLB／大谷、史密斯調皮幫P進大合照 山本由伸：謝啦！

大聯盟明星周落幕，眾家球星們回到母隊準備接下來的賽季，道奇隊日籍投手山本由伸今天透過IG分享人生首次明星賽之旅，分享多張...

MLB／球迷票選上半季國聯MVP不是大谷 小熊PCA獲選

美國媒體《Fox Sports》公布球迷票選上半季各獎項得主，國聯MVP是小熊隊「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），不是道奇隊大谷翔平。 現年23歲的阿姆斯壯本季大爆發

MLB／全明星合照竟無山本由伸？大谷幽默P出「畢冊風格」

道奇隊二刀流球星大谷翔平在今日於個人Instagram發佈新貼文，貼出了與妻子的紅毯背影照以及許多明星賽花絮，而當中有1張合照令粉絲們笑翻。由於明星賽的合影因天候不佳改期，導致同隊的日本強投山本由伸缺

MLB／官網點名6球星可能遭交易 紅襪克羅謝：代表你打得不錯

7月31日是大聯盟的交易截止日，近期或許將看到許多入選明星賽的球員改批他隊球衣。大聯盟官網今日就撰文點名6位有機會被交易的明星賽參賽選手。包含守護者隊外野手關（Steven Kwan）與響尾蛇三壘手蘇

MLB／前道奇左投烏力亞斯服滿家暴禁賽 準備復出多隊有興趣

根據《洛杉磯時報》記者夏肯（Bill Shaikin）報導，前洛杉磯道奇隊投手烏力亞斯（Julio Urias）已完成大聯盟對他的家暴禁賽處分，預計將於本週四（美國時間）解禁、重獲上場資格。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。