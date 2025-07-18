聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷技能+1！出版愛犬Decoy繪本 所得將拯救更多浪浪
大谷翔平即將再新增一個身分：童書繪本作家。他今天在個人IG上貼出愛犬Decoy與新書的合照，以及新書連結網址，公布這項好消息。
繪本書名為「Decoy搶救開幕戰（DECOY SAVES OPENING DAY）」，預計於明年2月3日上市，故事大綱描述：「Decoy已經等不及要為新球季開幕戰開球了！球場有熱狗、牠所見過的最大草皮，以及許多他的最好人類朋友，這一定會是最棒的一天，但…噢不！Decoy把牠的幸運棒球忘在家裡了，牠來得及拿到球再趕回球場嗎？」
繪本銷售所得將用於捐助動物救援非營利組織，幫助更多「毛小孩」找到牠們永遠的家，出版商網站上寫著：「當書中這對虛擬夥伴試圖拯救開幕戰時，大谷翔平與Decoy也在努力幫助現實生活中需要幫助的小動物們。」
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言