MLB／大谷技能+1！出版愛犬Decoy繪本 所得將拯救更多浪浪

大谷翔平即將再新增一個身分：童書繪本作家。他今天在個人IG上貼出愛犬Decoy與新書的合照，以及新書連結網址，公布這項好消息。

繪本書名為「Decoy搶救開幕戰（DECOY SAVES OPENING DAY）」，預計於明年2月3日上市，故事大綱描述：「Decoy已經等不及要為新球季開幕戰開球了！球場有熱狗、牠所見過的最大草皮，以及許多他的最好人類朋友，這一定會是最棒的一天，但…噢不！Decoy把牠的幸運棒球忘在家裡了，牠來得及拿到球再趕回球場嗎？」

繪本銷售所得將用於捐助動物救援非營利組織，幫助更多「毛小孩」找到牠們永遠的家，出版商網站上寫著：「當書中這對虛擬夥伴試圖拯救開幕戰時，大谷翔平與Decoy也在努力幫助現實生活中需要幫助的小動物們。」

大谷翔平分享愛犬Decoy及即將出版的繪本。圖／取自大谷翔平IG

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