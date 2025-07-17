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MLB／全明星合照竟無山本由伸？大谷幽默P出「畢冊風格」

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷將缺席的山本P上照片的右上角，突兀的風格令球迷笑翻。 截圖自大谷翔平 Instagram
大谷將缺席的山本P上照片的右上角，突兀的風格令球迷笑翻。 截圖自大谷翔平 Instagram

道奇隊二刀流球星大谷翔平在今日於個人Instagram發佈新貼文，貼出了與妻子的紅毯背影照以及許多明星賽花絮，而當中有1張合照令粉絲們笑翻。由於明星賽的合影因天候不佳改期，導致同隊的日本強投山本由伸缺席，大谷便將山本的紅毯照裁切後直接貼上合照的右上角。

根據日媒報導，由於全明星合影時，山本由伸已回到飯店休息，因此缺席。該張合照中，山本的照片明顯是從其他照片硬生生裁切，沒經過任何修圖，甚至不是P在人身上，而是獨居照片右上角，顯得格外突兀且莫名，宛如畢業紀念冊風格。

這樣的「低成本P圖」逗樂了一眾球迷，紛紛留言表示：「山本被搞了吧」、「山本由伸的畢業典禮，好多人來喔」、「這張照片主題應該是『山本與明星隊』吧」雖然山本意外缺席了這次合影，但他後續也有向媒體解釋狀況並且致歉。

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明星賽 山本由伸 大谷翔平

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