MLB／官網點名6球星可能遭交易 紅襪克羅謝：代表你打得不錯

7月31日是大聯盟的交易截止日，近期或許將看到許多入選明星賽的球員改批他隊球衣。大聯盟官網今日就撰文點名6位有機會被交易的明星賽參賽選手。包含守護者隊外野手關（Steven Kwan）與響尾蛇三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）都名列其中。

蘇亞雷斯表示，能理解若被交易就是新挑戰，但隊友「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）仍直言：「他是偉大的球員，我希望能繼續當他隊友。」同樣被點名的國民左投戈爾（MacKenzie Gore）已有1次交易經歷，他認為自己已學會專注當下的自己，累積好表現。

紅襪強投克羅謝認為，交易傳聞不一定是壞事，甚至是自己被注意到的徵兆。 美聯社

一起傳出交易傳聞的還有雙城隊右投萊恩（Joe Ryan）與初次入選明星賽的金鶯隊DH歐赫恩（Ryan O’Hearn），萊恩說：「我不太去看手機，甚至請家人別傳交易傳聞，會影響專注力。」歐赫恩則坦言：「我熱愛巴爾的摩，但我知道這是商業行為。」

根據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，另外還有釀酒人隊右投培洛塔（Freddy Peralta）也被列為潛在交易籌碼。不過，紅襪隊強投克羅謝（Garrett Crochet）卻認為：「如果你的名字在傳聞裡，代表你打得不錯。這也是這項運動的一部分。」

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