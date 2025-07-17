快訊

怒辭台師大自評指導委員 國教院長：無法指導不信任的學校

教練成就不應被抹滅 簡奇陞籲「勿霸凌」：誠摯道歉絕對接受

普發1萬得舉債？卓榮泰坦言「內心交戰」政府預算細節曝光…網全炸鍋

MLB／官網點名6球星可能遭交易 紅襪克羅謝：代表你打得不錯

聯合新聞網／ 綜合報導
大聯盟記者今撰文點名6名可能遭交易的明星球員，包含守護者華裔外野手關。 路透
大聯盟記者今撰文點名6名可能遭交易的明星球員，包含守護者華裔外野手關。 路透

7月31日是大聯盟的交易截止日，近期或許將看到許多入選明星賽的球員改批他隊球衣。大聯盟官網今日就撰文點名6位有機會被交易的明星賽參賽選手。包含守護者隊外野手關（Steven Kwan）與響尾蛇三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）都名列其中。

蘇亞雷斯表示，能理解若被交易就是新挑戰，但隊友「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）仍直言：「他是偉大的球員，我希望能繼續當他隊友。」同樣被點名的國民左投戈爾（MacKenzie Gore）已有1次交易經歷，他認為自己已學會專注當下的自己，累積好表現。

紅襪強投克羅謝認為，交易傳聞不一定是壞事，甚至是自己被注意到的徵兆。 美聯社
紅襪強投克羅謝認為，交易傳聞不一定是壞事，甚至是自己被注意到的徵兆。 美聯社

一起傳出交易傳聞的還有雙城隊右投萊恩（Joe Ryan）與初次入選明星賽的金鶯隊DH歐赫恩（Ryan O’Hearn），萊恩說：「我不太去看手機，甚至請家人別傳交易傳聞，會影響專注力。」歐赫恩則坦言：「我熱愛巴爾的摩，但我知道這是商業行為。」

根據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，另外還有釀酒人隊右投培洛塔（Freddy Peralta）也被列為潛在交易籌碼。不過，紅襪隊強投克羅謝（Garrett Crochet）卻認為：「如果你的名字在傳聞裡，代表你打得不錯。這也是這項運動的一部分。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

明星賽 大聯盟

相關新聞

MLB／全明星合照竟無山本由伸？大谷幽默P出「畢冊風格」

道奇隊二刀流球星大谷翔平在今日於個人Instagram發佈新貼文，貼出了與妻子的紅毯背影照以及許多明星賽花絮，而當中有1張合照令粉絲們笑翻。由於明星賽的合影因天候不佳改期，導致同隊的日本強投山本由伸缺

MLB／官網點名6球星可能遭交易 紅襪克羅謝：代表你打得不錯

7月31日是大聯盟的交易截止日，近期或許將看到許多入選明星賽的球員改批他隊球衣。大聯盟官網今日就撰文點名6位有機會被交易的明星賽參賽選手。包含守護者隊外野手關（Steven Kwan）與響尾蛇三壘手蘇

MLB／「大谷專心投球會是最強」名人堂投手點出二刀流難題

名人堂投手史莫茲（John Smoltz）在今年大聯盟明星賽擔任講評，大谷翔平自然成為話題之一，繼先前盛讚大谷翔平「若專...

MLB／明星賽前投打王者看這裡 後半季開打紅襪拚11連勝

大聯盟各隊休兵4天，後半季賽事將在台灣時間19日凌晨2點20分開打，紅襪隊作客芝加哥，對小熊隊展開3連戰首戰，挑戰11連...

MLB／官網點名各隊關鍵球員 生涯OPS最低的貝茲是道奇代表

大聯盟明星賽結束後，後半季賽事將在後天開打，大聯盟官網點可改變各隊命運的關鍵球員，道奇隊游擊手貝茲（Mookie Bet...

MLB／前道奇左投烏力亞斯服滿家暴禁賽 準備復出多隊有興趣

根據《洛杉磯時報》記者夏肯（Bill Shaikin）報導，前洛杉磯道奇隊投手烏力亞斯（Julio Urias）已完成大聯盟對他的家暴禁賽處分，預計將於本週四（美國時間）解禁、重獲上場資格。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。