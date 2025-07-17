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MLB／被大谷敲安仍給滿情緒價值 史庫柏：世界上最棒的球員

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷對決史庫柏成功敲安，賽後史庫柏也對大谷表示讚許。 法新社
大谷對決史庫柏成功敲安，賽後史庫柏也對大谷表示讚許。 法新社

道奇隊日籍球星大谷翔平自2021年起，已連續參加5屆明星賽，昨日首打席就從美聯明星隊先發左投史庫柏（Tarik Skubal）手中敲安，明星賽總計2打數1安打，挨打的去年塞揚得主賽後也盛讚大谷是「世界上最棒的球員」

大谷翔平在本屆明星賽擔任國聯明星隊第1棒，扛指定打擊，首局首打席面對老虎隊塞揚強投史庫柏就敲安上壘，大谷賽後表示，當下抱持著「要嘛三振，要嘛全壘打」的心態去打擊，「雖然是個勉強出棒的安打，但我覺得算不錯。」

此外，大谷翔平在下個半局還差點從洋基隊左投洛登（Carlos Rodón）手中開轟，大谷坦言，打出去後真的覺得有機會成為全壘打，不過看到球的軌跡不太對勁，就知道是界外球。洛登則笑說：「那球真的被掌握到了，好在是界外球。」

史庫柏並不在意被打出安打，他對大谷的稱讚也給滿情緒價值：「他真的是代表棒球的大使，無論在各個方面都是模範人物，一直堅持正確的事。我真心感激他是這個聯盟的一份子，他就是世界上最棒的球員。」

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明星賽 大谷翔平 史庫柏

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