MLB／前道奇左投烏力亞斯服滿家暴禁賽 準備復出多隊有興趣

根據《洛杉磯時報》記者夏肯（Bill Shaikin）報導，前洛杉磯道奇隊投手烏力亞斯（Julio Urias）已完成大聯盟對他的家暴禁賽處分，預計將於本週四（美國時間）解禁、重獲上場資格。

烏力亞斯的經紀人波拉斯（Scott Boras）表示，28歲的烏力亞斯仍希望重啟職業生涯，目前正積極恢復身體狀態，「他依然有意願繼續自己的大聯盟生涯」，波拉斯受訪時說道：「他正在恢復身體狀況，未來會有一些機會等著他。」

雖然波拉斯未具體說明目前有哪些球隊有意網羅這位左投，但根據報導，有多支球隊表達興趣。只是烏力亞斯尚未調整到出賽狀態，無法確定是否能趕上本季重返投手丘，或是要等到休賽季後再度復出。

烏力亞斯自2016年起效力道奇隊，最後一次在大聯盟出賽是2023年賽季，投了117.1局繳出4.60的防禦率，當年9月因涉嫌對妻子施暴，被道奇隊列入行政休假名單，也再度遭到聯盟調查與懲處，這是他生涯第二次觸犯大聯盟的家庭暴力政策。

早在2019年烏力亞斯就曾因一次家暴事件被聯盟禁賽20場，2020年仍隨道奇奪下世界大賽冠軍，並在關鍵封王戰中後援 2.1局無失分，解決最後一個出局數，為球隊封王立下戰功。

隨後兩個賽季，他表現穩定，2021 至 2022 年合計投出 2.57 防禦率、360.2 局內容，並獲得國聯塞揚獎票選支持。然而，2023年的再犯重創他的形象與職涯。他因在洛杉磯BMO球場外與妻子發生肢體衝突被警方逮捕，起初以重罪起訴，後來改列為五項輕罪，烏力亞斯最終對其中一項認罪，另四項則遭撤銷。今年更有該事件的影片曝光，畫面中可見他將妻子推向圍欄，甚至疑似出手揮拳，被目擊者強行分開。

道奇與烏力亞斯的合約於2023年賽季結束後到期，他在2024年整季未獲任何球隊簽約。今年3月大聯盟宣布對他禁賽至2025年明星賽前，預計他將在本週四完成禁賽期並正式重獲自由球員資格。

Former Dodgers pitcher Julio Urias is set to be reinstated by MLB this week.



His agent, Scott Boras, says he has options in free agency:https://t.co/4xDkoDdII6 — Dodgers Nation (@DodgersNation) 2025年7月15日

Julio Urías closes out the 2020 World Series https://t.co/l6cSUYfgjJ pic.twitter.com/cOmglUb0JY — Mexican Rug Dealer (@DealinRugs) 2023年4月15日

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