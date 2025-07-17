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MLB／「大谷專心投球會是史上最強」名人堂投手點出二刀流難題

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
名人堂投手史莫茲認為大谷只要專心投球毫無疑問會成為最強投手。 美聯社
名人堂投手史莫茲認為大谷只要專心投球毫無疑問會成為最強投手。 美聯社

名人堂投手史莫茲（John Smoltz）在今年大聯盟明星賽擔任講評，大谷翔平自然成為話題之一，繼先前盛讚大谷翔平「若專心投球會是最強投手」後，史莫茲再次點出投打二刀流的困難，「我們再也看不到這樣的球員了。」

生涯213勝、154救援的史莫茲日前在明星賽特別節目中就曾稱讚大谷翔平，「我3年前就說過，當時很多人笑我是瘋子，但我現在還是這麼認為，只要他不打擊而且專心投球一年，他毫無疑問會成為最強投手，不需要任何附加備註。」

史莫茲會有此說是因當時被另一位名人堂成員歐提茲（David Ortiz）問到今年大谷是否有機會在全明星賽登板，史莫茲認為可能性不大，畢竟大谷仍在恢復投球量之中；而大谷確實也未在明星賽投球，2打席敲出1安打後就退場。

而史莫茲在明星賽當天也被再次問到，如果大谷翔平還不是「最強投手」，他的投球潛力大概發揮到幾成？史莫茲對此表示：「先發投手在4天休息日要專注在休息、恢復上，然而大谷卻還是每天都要上場出賽、消耗精力。」

史莫茲無法給出準確數字，但也點出大谷的不可思議之處，「他沒有一秒可以浪費，這就是二刀流選手的難題。他是一位令人驚嘆、幾乎是異於常人的運動員，我們未來再也看不到類似的球員了。」

「但同時，這些滿滿的行程也一部分壓制了他的偉大程度。」史莫茲又回到原本認為大谷可以成為最強投手的話題。

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明星賽 大谷翔平 名人堂

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