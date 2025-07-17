MLB／明星賽前投打王者看這裡 後半季開打紅襪拚11連勝
大聯盟各隊休兵4天，後半季賽事將在台灣時間19日凌晨2點20分開打，紅襪隊作客芝加哥，對小熊隊展開3連戰首戰，挑戰11連勝，水手隊在西雅圖迎戰太空人隊，大聯盟全壘打王羅利（Cal Raleigh）也要繼續挑戰更多紀錄。
紅襪帶著10連勝結束前半季，目前53勝45敗在美聯東區排名第3，落後榜首藍鳥隊3場勝差，和洋基隊之間只有1場。
各隊在明星賽前已經進行95到98場比賽，只有5名球員達到30支全壘打，依序是羅利38轟、洋基賈吉（Aaron Judge）35轟、道奇隊大谷翔平32轟、響尾蛇隊蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）31轟、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）30轟。
投手部分則有7人達到10勝，洋基弗里德（Max Fried）、釀酒人隊培洛塔（Freddy Peralta）11勝並列領先。
大聯盟主要投打紀錄領先者如下：
美聯
打擊率：賈吉（Aaron Judge，洋基）3成55
全壘打：羅利（Cal Raleigh，水手）38支
打點：羅利（Cal Raleigh，水手）82分
安打：賈吉（Aaron Judge，洋基）125支
盜壘：卡波雷拉（Jose Caballero，光芒）31次
防禦率：克羅謝（Garrett Crochet，紅襪）2.23、史庫柏（Tarik Skubal，老虎）2.23
勝投：弗里德（Max Fried，洋基）11勝
三振：克羅謝（Garrett Crochet，紅襪）160次
中繼：阿布瑞尤（Bryan Abreu，太空人）23次
救援：艾斯特維茲（Carlos Estevez，皇家）25次、海德（Josh Hader，太空人）25次
國聯
打擊率：史密斯（Will Smith，道奇）3成23
全壘打：大谷翔平（道奇）32支
打點：蘇亞雷斯（Eugenio Suarez，響尾蛇）78分
安打：透納（Trea Turner，費城人）112支
盜壘：克魯茲（Onei lCruz，海盜）29次
防禦率：史肯斯（Paul Skenes，海盜）2.01
勝投：培洛塔（Freddy Peralta，釀酒人）11勝
三振：惠勒（Zack Wheeler，費城人）154次
中繼：烏里貝（Abner Uribe，釀酒人）26次
救援：蘇亞雷斯（Robert Suarez，教士）28次
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