MLB／皇家換回工具人弗瑞茲爾 海盜送出12強美國隊國手
皇家隊於明星賽休兵期間進行交易，從海盜隊重新換回老將工具人弗瑞茲爾（Adam Frazier）。而海盜獲得皇家小聯盟內野手迪凡尼（Cam Devanney）。33歲的弗瑞茲爾本季已出賽78場，擔任過二壘手、左外野與右外野手，打擊率為.255，貢獻21分打點。
弗瑞茲爾在2016年於海盜登上大聯盟，生涯至今幾乎守過所有守備位置，僅捕手與投手例外。去年他曾效力皇家隊，透過此次交易重返老東家。皇家目前落後美聯外卡最後一席4.5場勝差，在美聯中區則以12場勝差落後老虎隊，排名第2。
這筆補強有望為球隊增添更多靈活性與深度。28歲的迪凡尼則為上屆世界棒球12強賽美國隊國手，本季都在皇家3A出賽，尚未登上大聯盟，此次交易將他送往海盜體系，繼續等待大聯盟的機會。
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