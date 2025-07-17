MLB／跟大谷翔平一起做大夢！日本企業提供學生2500張床墊

美國職棒大聯盟道奇隊日本球星大谷翔平與日本企業西川株式會社攜手，一同啟動「一起做大夢！2025計畫」，將免費提供2500張「AIR」系列床墊，給全日本的小學生至大學生所屬的團體使用。

「一起做大夢！2025計畫」的宗旨是透過高品質的睡眠，幫助孩子們朝著夢想邁進。大谷表示：「看到全日本的孩子們懷抱大夢，並為實現夢想努力的樣子，也讓我再次受到激勵」，並呼籲：「希望大家能多睡覺、多行動，實現自己的大夢！」

西川株式會社於16日宣布這項計畫，旨在支持肩負未來的孩子們健康成長與實現夢想，小學生至大學生所屬的學生團體可透過專屬的活動網站報名，5人以上即可報名參加，投稿關於「透過好好睡覺想實現的大夢」的作文或照片。

今年是此活動第二次舉辦，此外，在全國各地販售「AIR」系列床墊的店鋪中，也會舉辦體驗活動。只要在體驗後加入該公司官方LINE帳號為好友，就能獲得原創的大谷扇子。

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