MLB／不想離開明尼蘇達 巴克斯頓否認交易傳聞：只想當雙城人

隨著明尼蘇達雙城戰績低迷，關於球隊是否會交易主力球星的傳聞開始升溫，其中包含明星外野手「黑鱒魚」巴克斯頓（Byron Buxton）。不過他在亞特蘭大參加明星周時明確表態，自己不會接受被交易。

「我有完全禁止交易條款，我會是雙城人一輩子，」巴克斯頓對《明尼蘇達星報》表示：「每天走進休息室看到自己還是穿著雙城的球衣，這感覺太棒了。我愛明尼蘇達，那裡是我家。」

「我不想為其他球隊效力。這支球隊、這座城市和這裡的人，造就了今天的我，也把我當成他們的一份子。」

巴克斯頓目前正在履行他與雙城隊簽下的7年1億美元合約，並持有完全禁止交易條款（No-Trade Clause）直至2026年底，2027-28賽季則有可阻擋交易的5支球隊名單。不過到明年，巴克斯頓即將達成「10-5權利」（在大聯盟效力滿 10 年且同隊滿 5 年），屆時將自動擁有完整拒絕交易的權利。

巴克斯頓是雙城在2012年選秀會上的榜眼（第2順位），生涯效力雙城至今。他曾兩度入選明星賽，但受到傷病困擾嚴重，11年職業生涯僅兩次出賽破百場。不過本季出賽率極佳，截至明星周前，他在333打席打出 .289/.351/.574 的三圍數據，另有21支全壘打、56分打點與17次盜壘成功。

儘管如此，外界對於他在雙城的長期未來仍存疑，特別是在球隊近況不佳的情況下。雙城目前勝率不到五成，以47勝49敗排名美聯中區第二，但距離老虎隊已有11.5場勝差，同時在外卡爭奪上也落後4場，落後給遊騎兵、光芒與水手等3隊。

雙城隊籌組部門總裁法維（Derek Falvey）受訪時也承認收到一些關於主力球員的交易詢問，「我們會接到洽詢所有人的電話，」他向《紐約郵報》表示。「但我們希望在巴克斯頓等主力健康回歸後，這支球隊還是有望打出連勝，爭取季後賽門票。」

「我相信其他29支球隊都很想擁有巴克斯頓，而我們也很高興他仍是我們的一員，」法維補充。「他是休息室的領袖，我們會繼續以他為核心，試圖扭轉上半季的困境。」

Twins OF Byron Buxton on trade rumors:



"I can't be traded. I got a no-trade clause. I'm a Minnesota Twin for the rest of my life.” pic.twitter.com/9uIzxi4sYC — MLB Deadline News (@MLBDeadlineNews) 2025年7月15日

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