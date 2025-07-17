快訊

大叔只靠ChatGPT減重11公斤燦笑不已！身材變化照、訓練清單曝光超驚人

國票金擬增資樂天銀是瞄準改選？從日方股東態度看端倪

爆林俊憲訂陸貨 侯漢廷喊話「亭妃姐」：我只能幫到這了

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／不想離開明尼蘇達 巴克斯頓否認交易傳聞：只想當雙城人

聯合新聞網／ 綜合外電報導
巴克斯頓。 法新社
巴克斯頓。 法新社

隨著明尼蘇達雙城戰績低迷，關於球隊是否會交易主力球星的傳聞開始升溫，其中包含明星外野手「黑鱒魚」巴克斯頓（Byron Buxton）。不過他在亞特蘭大參加明星周時明確表態，自己不會接受被交易。

「我有完全禁止交易條款，我會是雙城人一輩子，」巴克斯頓對《明尼蘇達星報》表示：「每天走進休息室看到自己還是穿著雙城的球衣，這感覺太棒了。我愛明尼蘇達，那裡是我家。」

「我不想為其他球隊效力。這支球隊、這座城市和這裡的人，造就了今天的我，也把我當成他們的一份子。」

巴克斯頓目前正在履行他與雙城隊簽下的7年1億美元合約，並持有完全禁止交易條款（No-Trade Clause）直至2026年底，2027-28賽季則有可阻擋交易的5支球隊名單。不過到明年，巴克斯頓即將達成「10-5權利」（在大聯盟效力滿 10 年且同隊滿 5 年），屆時將自動擁有完整拒絕交易的權利。

巴克斯頓是雙城在2012年選秀會上的榜眼（第2順位），生涯效力雙城至今。他曾兩度入選明星賽，但受到傷病困擾嚴重，11年職業生涯僅兩次出賽破百場。不過本季出賽率極佳，截至明星周前，他在333打席打出 .289/.351/.574 的三圍數據，另有21支全壘打、56分打點與17次盜壘成功

儘管如此，外界對於他在雙城的長期未來仍存疑，特別是在球隊近況不佳的情況下。雙城目前勝率不到五成，以47勝49敗排名美聯中區第二，但距離老虎隊已有11.5場勝差，同時在外卡爭奪上也落後4場，落後給遊騎兵、光芒與水手等3隊。

雙城隊籌組部門總裁法維（Derek Falvey）受訪時也承認收到一些關於主力球員的交易詢問，「我們會接到洽詢所有人的電話，」他向《紐約郵報》表示。「但我們希望在巴克斯頓等主力健康回歸後，這支球隊還是有望打出連勝，爭取季後賽門票。」

「我相信其他29支球隊都很想擁有巴克斯頓，而我們也很高興他仍是我們的一員，」法維補充。「他是休息室的領袖，我們會繼續以他為核心，試圖扭轉上半季的困境。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

職業 紐約 成功

相關新聞

MLB／布萊恩胡的明星賽之旅 登板前祖父已在天上守護

水手隊華裔投手布萊恩胡（Bryan Woo）的祖父約翰（John）懷抱著一份「願望清單」，列著他在離世前想要看到或完成的...

MLB／「大谷專心投球會是史上最強」名人堂投手點出二刀流難題

名人堂投手史莫茲（John Smoltz）在今年大聯盟明星賽擔任講評，大谷翔平自然成為話題之一，繼先前盛讚大谷翔平「若專...

MLB／明星賽前投打王者看這裡 後半季開打紅襪拚11連勝

大聯盟各隊休兵4天，後半季賽事將在台灣時間19日凌晨2點20分開打，紅襪隊作客芝加哥，對小熊隊展開3連戰首戰，挑戰11連...

MLB／官網點名各隊關鍵球員 生涯OPS最低的貝茲是道奇代表

大聯盟明星賽結束後，後半季賽事將在後天開打，大聯盟官網點可改變各隊命運的關鍵球員，道奇隊游擊手貝茲（Mookie Bet...

MLB／被大谷敲安仍給滿情緒價值 史庫柏：世界上最棒的球員

道奇隊日籍球星大谷翔平自2021年起，已連續參加5屆明星賽，昨日首打席就從美聯明星隊先發左投史庫柏（Tarik Skubal）手中敲安，明星賽總計2打數1安打，挨打的去年塞揚得主賽後也盛讚大谷是「世界

MLB／不想離開明尼蘇達 巴克斯頓否認交易傳聞：只想當雙城人

隨著明尼蘇達雙城戰績低迷，關於球隊是否會交易主力球星的傳聞開始升溫，其中包含明星外野手「黑鱒魚」巴克斯頓（Byron Buxton）。不過他在亞特蘭大參加明星周時明確表態，自己不會接受被交易。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。