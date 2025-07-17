MLB／布萊恩胡的明星賽之旅 登板前祖父已在天上守護

水手隊華裔投手布萊恩胡（Bryan Woo）的祖父約翰（John）懷抱著一份「願望清單」，列著他在離世前想要看到或完成的事情，其中一件事就是想看到他的孫子成為全明星球員。

95歲的約翰知道自己的時間不多，他如願見證布萊恩胡在7月6日被選為明星隊成員，不過到了昨晚的明星賽，約翰已經在天上守護著孫子；當天布萊恩胡在第3局登板、投出三上三下，包含三振掉2023年國聯MVP亞古納（Ronald Acuna Jr.）。

約翰是在美國時間7月10日過世，那天布萊恩正好在洋基球場登板，他在第8局被打破無安打比賽，比賽結束後，布萊恩得知了祖父的死訊。

當時約翰正躺在醫院病床上，在家人陪伴中，用收音機聽著孫子的比賽，布萊恩那天前95球沒被敲出安打，他相信這正象徵著祖父的95年人生。

「從我祖父到我父親、再到我，這些價值觀一代代傳下來。」布萊恩胡說：「我要確保自己牢記這些價值，永遠把最重要的事放在首位，那就是其他人。是球隊，是組織，是球迷。不是你自己，永遠都不是你自己。」

布萊恩胡認為，自己一直專注在周圍的團隊、讓自己變得更好的人，以及如何幫助其他人變得更好，「這些價值觀都是從他開始的。」

布萊恩胡的父母克萊頓（Clayton）和希拉蕊（Hilary）本來就打算出席明星賽，但隨著祖父過世，陣容更加龐大，約翰的遺孀南茜（Nancy）儘管已高齡90歲仍從灣區飛來，還有布萊恩胡的妹妹艾蜜莉（Emily）、女友克萊兒（Clare）一共十多位家人同行。

「我想這就是她的心意。」克萊頓談到自己的媽媽特地飛來加油時，邊哽咽邊說：「她想要和布萊恩還有我爸爸一起在這裡。這是我們家庭之間的愛，也是我父親希望看到的畫面。」

「布萊恩知道自己在紐約登板時，祖父很可能會在那晚離開。我們大家都為他擔心。」希拉蕊談到約翰過世那天時含著淚說：「但同時，我們也鼓勵他把這當作力量，把祖父的精神帶上投手丘。」

約翰一生只親眼看過布萊恩在大聯盟投球一次，那是2023年7月3日，當時布萊恩還是菜鳥，加州出生的他回到舊金山出賽，有近100位親友前來觀戰，那是一場意義非凡的「回家之戰」，賽後約翰與南茜坐著輪椅被推上球場，全家一起拍了合照。

Bryan Woo went into his start on Thursday against New York knowing his grandfather was likely passing that night.



Woo took a no-hitter through 7 innings and his grandfather, John, passed away shortly after.



Bryan’s mother Hilary on his performance:



“Bryan knew when he was… pic.twitter.com/SRrTURkQKQ — SleeperMariners (@SleeperMariners) 2025年7月16日

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