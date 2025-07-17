MLB／月初才復出又受傷！遊騎兵「漢堡哥」缺席明星賽後首戰

據美聯社報導，遊騎兵隊一壘手「漢堡哥」柏格（Jake Burger）7月初好不容易傷癒復出，卻在今天再度進入傷兵名單，這將是他本季第2度缺陣，意即遊騎兵在明星周結束後，將少了這名重砲手的助陣。

遊騎兵球團表示，柏格因左腿股四頭肌拉傷，被列入10天傷兵名單，傷勢要回溯至上週，發生於上週對太空人3連戰的首戰中，柏格在第六局提前退場。隔日他於第十局代打出局後便未再出賽。

目前戰績48勝49敗，排名美西第3名的遊騎兵目前尚未宣布對應的補強調動。他們將於美國時間週五晚間在主場迎戰老虎隊，儘管老虎近期吞下4連敗，仍以59勝38敗穩坐全聯盟最佳戰績。

柏格在休賽季被馬林魚隊交易至遊騎兵，今年球季出賽75場，打擊率為.228，擊出11支全壘打與35分打點。他在6月21日至7月2日曾因左腹斜肌拉傷缺陣10場，復出後僅出賽10場便再度受傷。 雖然季初因手感冰冷被短暫下放至3A，但重返大聯盟後狀況逐漸回升。

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