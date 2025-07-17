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MLB／伊瓦迪成明星賽最大遺珠 遊騎兵照發10萬美元獎金

聯合新聞網／ 綜合報導
伊瓦迪本季表現高檔，卻成為明星賽遺珠之憾，不過遊騎兵球團還是頒發獎金給他。 法新社
伊瓦迪本季表現高檔，卻成為明星賽遺珠之憾，不過遊騎兵球團還是頒發獎金給他。 法新社

遊騎兵隊先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）本季目前主投91局，飆出94K，防禦率是出色的1.58，不過他仍未獲青睞，沒能入選本屆明星賽，不過遊騎兵球團仍然提供10萬美金獎金，給這位明星賽的遺珠之憾。

同隊的明星投手狄葛隆（Jacob deGrom）目前主投112.1局，送出113K，繳出9勝2敗，防禦率2.32的優異表現。伊瓦迪表現不落人後，繳出7勝3敗，防禦率1.58的成績，甚至差6局就達標防禦率王門檻，雖然最後是由狄葛隆入選，但遊騎兵球團同樣都頒發獎金給2位強投。

狄葛隆成功入選明星賽，與伊瓦迪一同獲得球團提供的獎金。 路透
狄葛隆成功入選明星賽，與伊瓦迪一同獲得球團提供的獎金。 路透

34歲的伊瓦迪已在大聯盟征戰15個球季，若非因三頭肌受傷缺席1個月，導致投球局數未達標個人排行榜所需的97局標準，否則他將登頂目前的聯盟防禦率王，且伊瓦迪目前狀況火燙，個人已先發3連勝。

此外，他在目前在每局被上壘率（WHIP）方面僅次於老虎隊的史庫柏（Tarik Skubal），同時擁有6.71的高三振保送比。打者面對他時，打擊率僅有0.194，攻擊指數（OPS）僅0.523，展現極強壓制力。他預計將在下半季首戰中，主場迎戰史庫柏領軍的老虎。

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