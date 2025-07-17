MLB／紅襪未來新王牌？新秀威瑟斯龐被點名最快明年登上大聯盟

波士頓紅襪在2025年選秀第15順位選中來自奧克拉荷馬大學的右投威瑟斯龐（Kyson Witherspoon），而這位被視為選秀會最即戰力的投手之一的新秀，有機會在2026年就站上大聯盟投手丘。

威瑟斯龐擁有最快可達99英哩的速球，以及三種變化球：滑球、曲球與切球，而這三種球路的評價都達到60分的水準（依據球探評分標準）。他在2025年大學球季出賽16場、繳出2.65 ERA、1.01 WHIP、124次三振與僅23次保送的表現，讓他被《Baseball America》列為12名最有可能在2026年登上大聯盟的新人之一。

奧克拉荷馬總教練強生（Skip Johnson）也看好愛徒能在短時間內站穩大聯盟。強生（Skip Johnson）受訪時表示：「百分之百，他能做到（在2026年升上大聯盟）。他的速球與次要球種都有很好的控球，加上他對訓練的投入，這讓他與眾不同。」

強生透露，威瑟斯龐對於訓練與恢復的重視遠超常人，即使在賽季結束三週後，他依然在球場自主訓練。「我有次看到他在週日下午自己到球場做活動度訓練與重量訓練，當下我就知道他的心態是菁英等級。」

不過強生也指出，進入職業賽場後，威瑟斯龐仍有細節需要提升，包括牽制跑者的能力，以及建立更有效的投球隱蔽性。「要在大聯盟生存，他必須學會在自己狀況只有B級甚至C級的情況下，仍能投出五、六局好球，這就是所謂的真正會投球。」

威瑟斯龐在2023年於西北佛羅里達州立學院展開大學球員生涯，後轉學至奧克拉荷馬大學，並在強生的協助下開始練投變化球，特別是滑球、切球與曲球的掌握逐步成熟。

「我們也花很多時間在他的心理建設上，讓他學會從一顆失投球中快速釋懷、回到下一球的節奏，」強生說道。「他在進攻策略與每一輪打線的對應調整上都有很大的進步。」

紅襪總計在本屆選秀中選進15名投手，而威瑟斯龐是其中第一人，外界普遍認為他是繼貝約（Brayan Bello）之後最令人期待的年輕投手。強生更形容他為「能改變球隊文化」的存在，不僅球技成熟，在場外的紀律與領導力也讓人印象深刻。

With the 15th pick in the 2025 #MLBDraft, we have selected RHP Kyson Witherspoon from the University of Oklahoma. pic.twitter.com/6wB5KTtRfM — Red Sox (@RedSox) 2025年7月13日

Kyson Witherspoon has been drafted #15 overall by the Boston Red Sox #DirtyWater



The Oklahoma Sooner went 10-4 with a 2.65 ERA this season. pic.twitter.com/BVPAAwPnDl — Jack Delperdang (@jack_delperdang) 2025年7月13日

商品推薦