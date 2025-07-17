MLB／大聯盟明星賽收視史上次低 仍居北美四大運動之首

今年大聯盟明星賽有著不少亮點，從賽前致敬克蕭（Clayton Kershaw）生涯3000K開始，到最終以史上首見的「全壘打決勝」劃下句點，雖然收視率3.8%仍寫下史上次低紀錄，但仍是今年北美四大職業運動明星賽最高。

根據「尼爾森」（Nielsen）的調查，在亞特蘭大舉行的大聯盟明星賽，透過「FOX」的電視轉播和串流服務，平均有720萬人收看，觀眾數在高峰時達到了810萬人。

今年收視最高峰就出現在延長賽的全壘打PK賽。 路透

今年收視最高峰就出現在延長賽，隨著國聯、美聯正規9局打完以6：6平手，啟動自2022年以來引進的延長賽「全壘打決勝（Swing-Off）」賽制，國聯靠著史瓦柏（Kyle Schwarber）3揮3轟，逆轉贏下比賽。

今年收視人口雖然相較去年明星賽的744萬人少了約3%，但還是略高於2023年的700萬人，成為大聯盟明星賽史上次低收視紀錄。

但大聯盟明星賽收視率仍為北美四大職業運動之首，今年的NBA明星賽在「TNT」平均吸引470萬人收看；NFL明星賽「職業盃（Pro Bowl Games）」，也在「ABC」電視台吸引平均470萬人收看；NHL則未舉辦2025年明星賽。

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