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MLB／官網點名各隊關鍵球員 生涯OPS最低的貝茲是道奇代表

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大聯盟官網點明星賽後可改變各隊命運的關鍵球員，道奇隊游擊手貝茲（Mookie Betts）上榜。 路透
大聯盟官網點明星賽後可改變各隊命運的關鍵球員，道奇隊游擊手貝茲（Mookie Betts）上榜。 路透

大聯盟明星賽結束後，後半季賽事將在後天開打，大聯盟官網點可改變各隊命運的關鍵球員，道奇隊游擊手貝茲（Mookie Betts）上榜，能否重振雄風值得觀察。

官網指出，有時只需1名球員就能帶領球隊走向成功，無論傷癒復出、渴望爆發的年輕球星，或是渴望扭轉乾坤的老將，每支球隊都需要這名球員在後半季有所作為。

貝茲前半季89場比賽繳出打擊率2成44、全壘打11支、打點45分的成績， 官網指出，他在明星賽前的OPS（整體攻擊指數）0.696是生涯12年最差，就算和過去最低數字、2015年0.792相較，也差了快0.1。

官網認為，貝茲很快調適游擊區任務，若能重新振作起來，對道奇的影響可能比任何交易大限的需求更大。

道奇挑戰世界大賽2連霸仍有一些問題必須解決，去年美聯冠軍洋基隊在分區也遭藍鳥隊超前，落後兩場勝差排名第2，後面還有只差1場的紅襪隊，官網點出賈吉（Aaron Judge）、弗里德（Max Fried）的重要性，也讓洋基成為唯一被點名兩人的球隊。

官網指出，賈吉再次邁向美聯MVP之路，擁有令人難以置信的進攻和出色防守，幾乎每天都出現在先發名單，持續上場對洋基相當重要；弗里德也是如此，在柯爾（Gerrit Cole）受傷後接替王牌投手地位，洋基需要他繼續努力，並避免手指起水泡的問題。

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貝茲 洋基 明星賽

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