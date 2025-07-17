MLB明星賽 史上首度「全壘打決勝」

今年美國職棒大聯盟明星賽寫下許多第一次，除了首次採用電子好球帶，國聯、美聯明星隊昨纏鬥九局以六比六平手，逼出首次延長賽「全壘打決勝」，國聯靠著史瓦柏三揮三轟逆轉，以四轟勝過美聯三轟拿下勝利，他也成為費城人隊史第二位奪下明星賽ＭＶＰ的球員。

大聯盟今年春訓就先引進電子好球帶，明星賽正式採用，美聯捕手羅利在一局下針對先發投手史庫柏投出兩好球後，第三球提出挑戰，成功將壞球改判好球，也三振馬恰多成為賽史首例。

國聯一局下就由大谷翔平敲安開啟兩分攻勢，六局下阿隆索三分砲、台美混血球星卡洛爾陽春砲，拉開到六比○領先，卡洛爾成為響尾蛇隊史第一位在明星賽開轟的球員；然而美聯明星隊在七局上攻下四分，九局上連續安打追平比數。

與例行賽不同，明星賽進入延長賽後以全壘打決勝負，兩隊總教練各選出三位球員，每人只有三次揮棒機會，擊出最多全壘打的一方獲勝，這項規則自二○二二年引進以來，今年首次啟用。

美聯由七局上開轟的魯克擔任第一棒、敲出兩轟，第二棒阿羅薩雷納敲回一轟；國聯第一棒史陶爾斯敲出一轟，第二棒史瓦柏狠狠咬中三支超越四百一十呎的全壘打，為國聯逆轉超前，美聯第三棒阿蘭達掛零，讓國聯贏得比賽。

大谷擔任國聯先發第一棒，打完兩打席、敲出一支安打退場，未在延長賽全壘打名單內，總教練羅伯茲笑說：「翔平早就回家了」。

國聯兩位「火球男」速球連發，先發投手、海盜隊史肯斯飆到一百點三哩，改寫明星賽自二○○八年以來三振對手最快紀錄；釀酒人隊「怪物新人」米蕭洛斯基後援一局投出九顆一百哩速球是史上第二多，僅次於二○一五年查普曼的十三球。

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