MLB／40歲老將羅伯森還沒簽約！傳洋基與大都會有意網羅

據《The Athletic》報導，40歲牛棚投手羅伯森（David Robertson）仍在自由球員市場等待機會，傳紐約雙雄大都會和洋基隊都對他感興趣。

報導指出，羅伯森近期開始為有興趣的球隊試投。包括大都會與洋基在內的多支球隊，近期都對羅伯森表達關注，多支球隊預計在未來一周內親自觀察他的投球狀況。

羅伯森曾效力洋基9年，被譽為李維拉（Mariano Rivera）接班人，2023年也短暫效力過大都會。去年羅伯森在遊騎兵隊出賽68場，主投72局飆99K，防禦率3.00，每局被上壘率1.11，整體表現仍相當有水準。

去年休賽季羅伯森不執行與遊騎兵的選擇權，放棄2025年700萬美元合約，改領150萬美元買斷金，但始終沒有球隊滿足他的開價。

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