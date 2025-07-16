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MLB／克蕭投球「開麥」跟主播抬槓 喃喃自語還三振小葛雷諾
道奇隊資深左投克蕭（Clayton Kershaw）今年明星賽以特別名額「傳奇球員」（Legend Pick）入選明星賽，生涯11度入選成為現役最多次球員。他2局上接替海盜隊王牌史肯斯（Paul Skenes）登板，登板時還掛著麥克風與主播閒聊，留下趣味畫面。
克蕭第一個面對的打者是聯盟全壘打王羅利(Cal Raleigh)，他透過麥克風說「我要投一些起司(甜甜的球)給他打，然後趕快退場」，結果羅利真的一棒打向深遠左外野，幸好塔克(Kyle Tuncker)的滑接美技幫克蕭拿到出局數。
克蕭一邊投球一邊自嘲：「這太詭異了，投球還要講話」，還幽默與球評、名人堂投手史莫茲(John Smoltz)討論投什麼球種，史莫茲點名卡特，但克蕭回他：「我這顆球投不好啦」
；接著喃喃道出捕手的配球：「我想投滑球，但他要曲球，算了。」最後甚至碎唸：「跟你們講話感覺好怪。」結果談話間還是讓藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）揮空。他邊投邊與主播「尬聊」，調侃自己已經不再那麼厲害了，展現球場外的幽默一面。
面對小葛雷諾前，克蕭説：「我想這應該是我最後一名打者了。」並在退場前獲得全場球迷熱烈歡呼，教頭羅伯茲(Dave Roberts)也刻意沒從克蕭手中拿走球，對他說：「這是屬於你的，留著它吧。」
今年37歲的克蕭日前才達成生涯3000K大關，他坦言最初入選時感到不自在，「但當我知道這是特別榮譽時，心情就好多了，我非常感激能和家人、孩子一起經歷這一切。」
克蕭自2011年以來共11次入選明星賽，與名將「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）並列歷史第4多，他笑說：「這也許是我最後一次參加明星賽，我真的很珍惜，今晚真的很特別。」
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