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MLB／PK戰3轟奪明星賽MVP 史瓦柏：每次揮棒隊友都在尖叫
本屆大聯盟明星賽，美聯明星隊第9局追平國聯明星隊，雙方戰至6：6平手，將戰局延長到明星賽首次的全壘打PK戰。國聯靠著費城人隊強打史瓦柏（Kyle Schwarber）連3轟，收下最後勝利，史瓦柏也奪下本屆明星賽MVP。
美聯明星隊先靠運動家隊魯克（Brent Rooker）敲2轟與水手隊阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲1轟，讓美聯以3：1領先，不過國聯第2棒的史瓦柏登場，他連敲3轟逆轉戰局，美聯壓軸的阿蘭達（Jonathan Aranda）則未能敲轟，讓國聯明星隊最後贏得勝利。
史瓦伯今天在明星賽替補上場2支0，過往在全壘打大賽也沒有奪冠過，卻在PK賽連續敲3轟贏球，讓他直呼：「隊友每次揮棒都在尖叫，為我加油，他們都很激動，真的很有趣。」大聯盟明星賽自2022年改制，雙方9局打完若形成平手，將以全壘打大賽來決勝負。
2聯盟將各派3名選手，每位選手有3次揮擊機會，全壘打數最多的球隊為勝方。史瓦柏透露，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）希望他參加PK，「我說沒問題，只是沒想到比賽會真的打成平手。」羅伯茲也讚賞道奇三壘指導教練艾伯（Dino Ebel）的餵球十分到位
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