MLB／明星賽全壘打分勝負沒大谷？美媒曝有球員提早回家

2025年大聯盟明星賽是史上首次靠延長賽全壘打大賽分勝負的明星賽，國聯靠著史瓦柏（Kyle Schwarber）擊出3轟，以4：3支數奪勝。這次對決沒見到道奇隊大谷翔平和洋基隊賈吉（Aaron Judge），《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）也發文解惑。

國聯派出的選手為史陶爾斯（Kyle Stowers）、史瓦柏（Kyle Schwarber）與阿隆索（Pete Alonso）；美聯派出魯克（Brent Rooker）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）與阿蘭達（Jonathan Aranda）。

美聯魯克先敲出2轟，國聯史陶爾斯敲出1轟，美聯阿羅薩雷納接著敲出1轟，國聯史瓦柏敲出3轟超前，美聯阿蘭達最後沒開轟，國聯阿隆索不需要上場，國聯就以4：3勝出。

大谷翔平、賈吉和全壘打王羅利（Cal Raleigh）都沒參加，引發球迷熱議。羅傑斯發文表示，「給那些好奇的人，很多球員都先離開，不少先發球員都搭飛機回家了。」

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後受訪時表示，延長賽名單賽前就要提交，包含3名正式球員和1名替補，羅伯茲也笑說，「翔平早就回家了。」

商品推薦