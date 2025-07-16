MLB／球僮竟在全壘打大賽沒收開轟球！光芒重砲大度回應

昨天大聯盟全壘打大賽中，光芒隊22歲大物卡米奈羅（Junior Caminero）決賽以15轟，不敵水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）。卡米奈羅進行比賽時，竟有一顆全壘打球遭到球僮「美技接殺」，讓他當場傻眼。

卡米奈羅當時擊出1發左外野深遠飛球，只見被安排在場內的球僮一躍而起，「沒收」這支全壘打，事發當下，卡米奈羅不斷詢問這個美技是否會影響到他的成績，後續經過重播審視，這顆球確定會飛過大牆，所以記為1轟。

美媒《The Athletic》後續查到這名球僮的身份，他是勇士隊計分員的17歲兒子瑪斯特勒（Sam Musterer），他受訪表示：「我不太知道自己站在全壘打牆前的位置，我以為我身後的牆很高，就這樣伸手去接球。」

對於這個時機不太對勁的美技，卡米奈羅回應：「他當時也在球場上玩得開心，只是做了自己覺得有趣的事，沒關係。」 雖然卡米奈羅最終沒有拿到冠軍，但卡米奈羅仍覺得是一次很棒的經歷，「這是我小時候的夢想，我一點也不失望。」

Bro did NOT want Junior Caminero to win the Derby 😭 pic.twitter.com/JmBXNLaeLK — MLB (@MLB) 2025年7月15日

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