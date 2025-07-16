快訊

台師大抽血案炎上…教練165字親筆道歉信曝光 網轟：有夠假

每月金援3萬…緯創數技投控董座被爆擁小40歲女密友 接送情逾10年

母子情深！母象不捨夭折小象 「象鼻牽遺體伴行數日」背後原因鼻酸

MLB／球僮竟在全壘打大賽沒收開轟球！光芒重砲大度回應

聯合新聞網／ 綜合報導
卡米奈洛的1發全壘打意外遭到球僮美技接殺，所幸並沒有影響成績。 路透
卡米奈洛的1發全壘打意外遭到球僮美技接殺，所幸並沒有影響成績。 路透

昨天大聯盟全壘打大賽中，光芒隊22歲大物卡米奈羅（Junior Caminero）決賽以15轟，不敵水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）。卡米奈羅進行比賽時，竟有一顆全壘打球遭到球僮「美技接殺」，讓他當場傻眼。

卡米奈羅當時擊出1發左外野深遠飛球，只見被安排在場內的球僮一躍而起，「沒收」這支全壘打，事發當下，卡米奈羅不斷詢問這個美技是否會影響到他的成績，後續經過重播審視，這顆球確定會飛過大牆，所以記為1轟。

美媒《The Athletic》後續查到這名球僮的身份，他是勇士隊計分員的17歲兒子瑪斯特勒（Sam Musterer），他受訪表示：「我不太知道自己站在全壘打牆前的位置，我以為我身後的牆很高，就這樣伸手去接球。」

對於這個時機不太對勁的美技，卡米奈羅回應：「他當時也在球場上玩得開心，只是做了自己覺得有趣的事，沒關係。」 雖然卡米奈羅最終沒有拿到冠軍，但卡米奈羅仍覺得是一次很棒的經歷，「這是我小時候的夢想，我一點也不失望。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

全壘打大賽 光芒

相關新聞

MLB／史上首次！明星賽延長賽全壘打決勝 史瓦柏3轟助國聯逆轉勝

大聯盟明星賽看點滿滿，國聯明星隊有兩位火球男飆速競賽，兩隊更纏鬥到正規9局打完以6：6平手，逼出史上首次的延長賽「全壘打...

MLB／PK戰3轟奪明星賽MVP 史瓦柏：每次揮棒隊友都在尖叫

本屆大聯盟明星賽，美聯明星隊第9局追平國聯明星隊，雙方戰至6：6平手，將戰局延長到明星賽首次的全壘打PK戰。國聯靠著費城人隊強打史瓦柏（Kyle Schwarber）連3轟，收下最後勝利，史瓦柏也奪下

MLB／明星賽全壘打分勝負沒大谷？美媒曝有球員提早回家

2025年大聯盟明星賽是史上首次靠延長賽全壘打大賽分勝負的明星賽，國聯靠著史瓦柏（Kyle Schwarber）擊出3轟，以4：3支數奪勝。這次對決沒見到道奇隊大谷翔平和洋基隊賈吉（Aaron Jud

MLB／誰是棒球界GOAT？弗里曼秒選大谷：他做前所未見的事

道奇隊球星弗里曼（Freddie Freeman）在明星賽賽前接受訪問時，被問到誰是棒球界的史上最偉大球員（GOAT，Greatest Of All Time）時，毫不猶豫地直接指向身旁的隊友大谷翔平

MLB／真美子禮服顏色藏玄機 大谷翔平走紅毯：主角不是我

大谷翔平連續5年參加大聯盟明星賽，今天與太太一起走上紅毯依舊成為話題，這是真美子產後首次公開亮相，大谷翔平也直言今天主角...

「法官」賈吉球棒寫歷史，引領勝利的下一代美國隊長？

紐約洋基的球星、也是隊史第16位隊長「法官」賈吉（Aaron Judge），現在正打出一個史詩般的開季表現，還將擔任明年開打的2026世界棒球經典賽（WBC）美國隊的隊長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。