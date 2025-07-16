MLB／釀酒人菜鳥爭議延燒 大聯盟主席表態：這是正確的決定

僅在例行賽出賽5場，就入選明星賽的釀酒人隊大物米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）引發正反論戰，歷經許多球員和教練表態後，今日大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）也在明星賽開打前為其辯護。

曼弗瑞表示，他支持的原因是「選手帶來的興奮感與球迷的高度關注」，並且想替比賽增添一位具競爭力的投手。他受訪時說道：「他是一位非常優秀的投手，最近狀況也非常好。我當然知道5場先發很少，也不希望這成為常態，但我認為這是正確的決定。」

23歲的米蕭洛斯基，大聯盟初登板就投出時速100.5英里的速球轟動全場。對紅雀隊的初登板中，他前5局未被敲安打，最終因抽筋退場，幫助球隊以6比0完封對手。他目前戰績4勝1敗、防禦率2.81，25.2局送出33次三振、僅被敲出12支安打，整體表現相當亮眼。

國聯明星隊總教練、道奇隊主帥戴羅伯茲（Dave Roberts）就表示：「只要能為我們的比賽帶來熱度與關注，我就完全支持。」米蕭洛斯基本人面對批評則相當大度：「我知道他們不是在針對我。」

米蕭洛斯基今天第8局登板，主投1局，只被阿蘭達（Jonathan Aranda）敲出1支安打，沒有失分，表現沒讓力挺他的主席失望。

商品推薦