快訊

台師大抽血案炎上…教練165字親筆道歉信曝光 網轟：有夠假

每月金援3萬…緯創數技投控董座被爆擁小40歲女密友 接送情逾10年

母子情深！母象不捨夭折小象 「象鼻牽遺體伴行數日」背後原因鼻酸

MLB／薪資上限議題再浮現 阿隆索：我們心知肚明會因此封館

聯合新聞網／ 綜合報導
索托的超級大約使得薪資上限議題再度浮現，大聯盟可能在2026年底再度封館。 路透
索托的超級大約使得薪資上限議題再度浮現，大聯盟可能在2026年底再度封館。 路透

大聯盟可能在2026年12月面臨新一輪封館危機，起因是聯盟可能推動薪資上限制度。大都會隊球星阿隆索（Pete Alonso）在全明星賽表示：「大家心知肚明，聯盟會為此封館，我們一定會錯過比賽。我們會堅決反對薪資上限，而聯盟顯然不會接受。」

目前勞資協議將於2026年12月1日到期，而大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）與部分球隊老闆，認為球隊之間的薪資差距是必須解決的問題。雖然聯盟尚未正式提出薪資上限制度，但曼弗瑞已多次強調目前制度存在問題。

即便提升豪華稅門檻，道奇隊與大都會隊仍創下歷史薪資新高。工會主席克拉克（Tony Clark）表示：「薪資上限與推廣棒球無關，只是為了增加球團的利潤與市值。這是制度化的聯合壟斷，不獎勵卓越，只會削弱整體競爭力。」他認為薪資上限是一個根本「反競爭」的制度。

大都會休賽季與索托（Juan Soto）簽下高達13年7.65億美元的合約，超越了大谷翔平的總值7億美元紀錄，導致薪資上限議題再度浮現。儘管聯盟強調有可能設立下限與分潤制度，名經紀人波拉斯（Scott Boras）仍形容這些提案如同「騙小孩」，不會真正吸引年輕球員接受這種制度。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

大聯盟

相關新聞

MLB／史上首次！明星賽延長賽全壘打決勝 史瓦柏3轟助國聯逆轉勝

大聯盟明星賽看點滿滿，國聯明星隊有兩位火球男飆速競賽，兩隊更纏鬥到正規9局打完以6：6平手，逼出史上首次的延長賽「全壘打...

MLB／PK戰3轟奪明星賽MVP 史瓦柏：每次揮棒隊友都在尖叫

本屆大聯盟明星賽，美聯明星隊第9局追平國聯明星隊，雙方戰至6：6平手，將戰局延長到明星賽首次的全壘打PK戰。國聯靠著費城人隊強打史瓦柏（Kyle Schwarber）連3轟，收下最後勝利，史瓦柏也奪下

MLB／明星賽全壘打分勝負沒大谷？美媒曝有球員提早回家

2025年大聯盟明星賽是史上首次靠延長賽全壘打大賽分勝負的明星賽，國聯靠著史瓦柏（Kyle Schwarber）擊出3轟，以4：3支數奪勝。這次對決沒見到道奇隊大谷翔平和洋基隊賈吉（Aaron Jud

MLB／誰是棒球界GOAT？弗里曼秒選大谷：他做前所未見的事

道奇隊球星弗里曼（Freddie Freeman）在明星賽賽前接受訪問時，被問到誰是棒球界的史上最偉大球員（GOAT，Greatest Of All Time）時，毫不猶豫地直接指向身旁的隊友大谷翔平

MLB／真美子禮服顏色藏玄機 大谷翔平走紅毯：主角不是我

大谷翔平連續5年參加大聯盟明星賽，今天與太太一起走上紅毯依舊成為話題，這是真美子產後首次公開亮相，大谷翔平也直言今天主角...

「法官」賈吉球棒寫歷史，引領勝利的下一代美國隊長？

紐約洋基的球星、也是隊史第16位隊長「法官」賈吉（Aaron Judge），現在正打出一個史詩般的開季表現，還將擔任明年開打的2026世界棒球經典賽（WBC）美國隊的隊長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。