MLB／薪資上限議題再浮現 阿隆索：我們心知肚明會因此封館

大聯盟可能在2026年12月面臨新一輪封館危機，起因是聯盟可能推動薪資上限制度。大都會隊球星阿隆索（Pete Alonso）在全明星賽表示：「大家心知肚明，聯盟會為此封館，我們一定會錯過比賽。我們會堅決反對薪資上限，而聯盟顯然不會接受。」

目前勞資協議將於2026年12月1日到期，而大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）與部分球隊老闆，認為球隊之間的薪資差距是必須解決的問題。雖然聯盟尚未正式提出薪資上限制度，但曼弗瑞已多次強調目前制度存在問題。

即便提升豪華稅門檻，道奇隊與大都會隊仍創下歷史薪資新高。工會主席克拉克（Tony Clark）表示：「薪資上限與推廣棒球無關，只是為了增加球團的利潤與市值。這是制度化的聯合壟斷，不獎勵卓越，只會削弱整體競爭力。」他認為薪資上限是一個根本「反競爭」的制度。

大都會休賽季與索托（Juan Soto）簽下高達13年7.65億美元的合約，超越了大谷翔平的總值7億美元紀錄，導致薪資上限議題再度浮現。儘管聯盟強調有可能設立下限與分潤制度，名經紀人波拉斯（Scott Boras）仍形容這些提案如同「騙小孩」，不會真正吸引年輕球員接受這種制度。

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