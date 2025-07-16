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MLB／誰是棒球界GOAT？弗里曼秒選大谷：他做前所未見的事
道奇隊球星弗里曼（Freddie Freeman）在明星賽賽前接受訪問時，被問到誰是棒球界的史上最偉大球員（GOAT，Greatest Of All Time）時，毫不猶豫地直接指向身旁的隊友大谷翔平，他說：「大谷正在朝GOAT邁進。」
今年是弗里曼生涯第9度入選明星賽，而大谷則是從2021開始，連續5屆入選。弗里曼被問到誰是棒球界的GOAT時，他指著大谷說道：「看看他，2天前能投出100英里，還能把球打進巨人隊主場外面的麥考維灣（McCovey Cove），他正在做我們前所未見的事。」
弗里曼認為，大谷投打雙全的表現，很有可能會使他成為棒球界的GOAT。甚至連弗里曼的兒子查理（Charlie）都挺大谷。當被問到明星賽最想看到誰時，查理竟回答：「大谷翔平。」讓弗里曼不禁吐槽：「你明明每天都看得到他！」
後續記者追問查理，最希望見到哪一位平時見不到的球星時，查理選擇教士隊外野手塔提斯（Fernando Tatis Jr.），弗里曼則告訴記者，先前查理已經和塔提斯見過一面了。
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