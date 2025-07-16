MLB／史上首次！明星賽延長賽全壘打決勝 史瓦柏3轟助國聯逆轉勝

大聯盟明星賽看點滿滿，國聯明星隊有兩位火球男飆速競賽，兩隊更纏鬥到正規9局打完以6：6平手，逼出史上首次的延長賽「全壘打決勝」，國聯靠著史瓦柏（Kyle Schwarber）3揮3轟，以4轟超過美聯3轟，拿下明星賽勝利，他也獲選MVP。

與例行賽不同，明星賽進入延長賽後將以全壘打決勝負，兩隊總教練各選出3位球員，每人只有3次揮棒機會，兩隊合計9次揮棒後，擊出最多全壘打的一方獲勝，這項規則自2022年引進以來，今年首次啟用。

進入延長賽，美聯第一個上場的魯克（Brent Rooker）敲出兩轟，國聯史陶爾斯（Kyle Stowers）則敲出1轟，第2棒阿羅薩雷納（Randy Arozarena）為美聯敲回1轟，國聯史瓦柏狠狠咬中3支超越410呎的全壘打，為國聯逆轉超前。

關鍵第3棒，美聯派出光芒隊阿蘭達（Jonathan Aranda），結果3次揮棒都沒敲出全壘打，讓國聯第3棒阿隆索（Pete Alonso）不用上場就贏下比賽。

國聯明星隊今天在1局下大谷翔平、亞古納（Ronald Acuna Jr.）連續敲出安打後， 馬提（Ketel Marte）的一支二壘安打灌進2分打點，棒打美聯明星隊先發投手史庫柏（Tarik Skubal）；大谷翔平今天只打2打席收工，延續連兩年敲安，2局下的第2打席則是敲出滾地球出局。

阿隆索今天在比賽中揮出三分砲，最後的全壘打大賽不用上場國聯就贏了。 路透

6局下國聯攻勢再起，阿隆索（Pete Alonso）在無人出局、一三壘有人時開轟，三分砲擴大領先，2出局後換台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）敲出陽春砲，幫助國聯明星隊取得6：0領先，這是卡洛爾生涯明星賽的首安兼首轟，也是響尾蛇隊史第一位在明星賽開轟的球員。

然而美聯明星隊在7局上也靠著魯克的三分砲，單局攻下4分，再次將比數拉回到2分差；9局上更是巴克斯頓（Byron Buxton）、惠特（Bobby Witt Jr.）兩支二壘打追回1分，2出局後關（Steven Kwan）的安打追平比數。

IT'S A TIE GAME IN THE 9TH INNING OF THE #ALLSTARGAME pic.twitter.com/UDxEBhNYld — MLB (@MLB) 2025年7月16日

國聯先發投手史肯斯開賽後火球連發。 路透

國聯明星隊火球連發，先發投手史肯斯（Paul Skenes）1局2K無失分，2次三振的第3顆好球球速分別是99.7哩、100.3哩，兩度改寫明星賽自2008年紀錄球速以來，三振對手的最快球速紀錄。

而史肯斯原本投出10顆99哩以上的球速寫下今年明星賽最多火球紀錄，但沒多久就被釀酒人隊「怪物新人」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）以11顆超車。

在第8局登板的米蕭洛斯基僅被敲1支安打無失分，單屆11顆99哩以上火球排名史上第5，而其中9顆超越100哩則是史上第二，僅次於2015年查普曼（Aroldis Chapman）的13球。

怪物新人米蕭洛斯基在第8局登板。 路透

史庫柏則締造一項明星賽第一次挑戰好球帶紀錄，在首局丟掉2分後，面對馬恰多（Manny Machado）的打席投到2好0壞，下一球被判壞球，史庫柏與捕手羅利（Cal Raleigh）立刻拍拍自己的頭、示意挑戰好球帶，結果經過ABS改判為好球三振。

傳奇教頭托瑞已洋基身分擔任美聯榮譽教練。 路透

明星賽也讓不少老球迷回憶過去，曾執教王建民的傳奇教頭托瑞（Joe Torre）穿上整套洋基隊球衣，在8局上走上場為美聯明星隊更換投手，他在今年受現任洋基教頭布恩（Aaron Boone）之邀，擔任美聯榮譽教練。

#AllStarGame Swing-off

AL - 3

NL - 4



Kyle Schwarber GIVES THE NL THE LEAD! pic.twitter.com/NPZJciVTYn — MLB (@MLB) 2025年7月16日

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