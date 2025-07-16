MLB／光芒球場僅能容納1萬人 季後賽想換場地卻遭大聯盟打槍
大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）昨日受訪時表示，光芒隊將在臨時主場「史坦布瑞納球場（George M. Steinbrenner Field）」進行所有可能在2025年進行的季後賽，包括世界大賽，「我們的規則始終希望球隊在他們的主場參加世界大賽，我並不打算改變這個規則。」
由於光芒前主場純品康納球場（Tropicana Field）2024年10月的颶風密爾頓（Hurricane Milton）摧毀，光芒只能借用洋基的春訓場地「史坦布瑞納球場」進行賽事。此場地最多只能容納1萬0046名觀眾，由於收入問題，光芒球團考慮將季後賽移至其他中立球場進行。
雖然曼弗瑞曾表示，可能會增加更多座位，「我們會盡最大努力讓設施變得更好，並服務更多的球迷。」但他也直言：「我理解這是一個特殊情況，但比賽就是在那裡舉行。」意即無法將光芒的季後賽移動到其他場地舉行。
當地議會在4月初投票同意花費2250萬美元修復球場被颶風掀翻的屋頂，因此光芒預計在2026賽季重新回到純品康納球場，
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