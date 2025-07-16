MLB／從差2.4公分就淘汰到全壘打大賽冠軍 羅利：驚訝自己能做到

水手隊重砲鐵捕羅利（Cal Raleigh）昨日在全壘打大賽擊敗光芒隊卡米奈羅（Junior Caminero），成為史上第1位贏得全壘打大賽的捕手。也因此與3度奪冠的水手隊傳奇小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）齊名，成為水手隊史上僅有的2位全壘打大賽冠軍。

身為目前例行賽的全壘打領先者，羅利受訪時表示：「通常當下全壘打最多的人不會贏下這場比賽，我跟其他人一樣驚訝自己能做到。」 此外，羅利還邀請父親來餵球，15歲的弟弟則負責蹲捕，一家人一同見證羅利的榮耀時刻，讓他相當感動。

父親感性地說：「每個從小打棒球的小孩都會夢想這樣的時刻。作為父母，只希望孩子開心。」羅利首輪一度面臨淘汰，他與運動家隊強打魯克（Brent Rooker）都擊出17支全壘打，但最終羅利以2.4公分極微小差距的擊球距離成功晉級。

羅利笑說：「差一點我連4強都進不去，算我走運。」整晚下來，羅利累計擊出54轟，還成為首位左右開弓奪冠的打者，在首輪左右打各擊出10與7支全壘打。他的弟弟在場邊不斷加油，不禁讚嘆哥哥：「我超佩服他的風格、拼勁還有態度。」

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