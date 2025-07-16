快訊

免費貼圖5款！加碼表情貼小傢伙「上廁所、馬賽克必用」 美樂蒂終身免費

沈伯洋父親公司遭陸懲戒 國台辦證實：海關總署已廢止登記註冊

教保困局／幼師加托高薪 教保員卻請假接班同工不同酬

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／從差2.4公分就淘汰到全壘打大賽冠軍 羅利：驚訝自己能做到

聯合新聞網／ 綜合報導
羅利（中）邀請父親（左）擔任餵球投手，弟弟（左）則負責接補，在全壘打大賽中順利奪冠。 路透
羅利（中）邀請父親（左）擔任餵球投手，弟弟（左）則負責接補，在全壘打大賽中順利奪冠。 路透

水手隊重砲鐵捕羅利（Cal Raleigh）昨日在全壘打大賽擊敗光芒隊卡米奈羅（Junior Caminero），成為史上第1位贏得全壘打大賽的捕手。也因此與3度奪冠的水手隊傳奇小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）齊名，成為水手隊史上僅有的2位全壘打大賽冠軍。

身為目前例行賽的全壘打領先者，羅利受訪時表示：「通常當下全壘打最多的人不會贏下這場比賽，我跟其他人一樣驚訝自己能做到。」 此外，羅利還邀請父親來餵球，15歲的弟弟則負責蹲捕，一家人一同見證羅利的榮耀時刻，讓他相當感動。

父親感性地說：「每個從小打棒球的小孩都會夢想這樣的時刻。作為父母，只希望孩子開心。」羅利首輪一度面臨淘汰，他與運動家隊強打魯克（Brent Rooker）都擊出17支全壘打，但最終羅利以2.4公分極微小差距的擊球距離成功晉級。

羅利笑說：「差一點我連4強都進不去，算我走運。」整晚下來，羅利累計擊出54轟，還成為首位左右開弓奪冠的打者，在首輪左右打各擊出10與7支全壘打。他的弟弟在場邊不斷加油，不禁讚嘆哥哥：「我超佩服他的風格、拼勁還有態度。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

全壘打大賽 Cal Raleigh

相關新聞

MLB／史上首見！明星賽延長賽全壘打決勝 史瓦柏3轟助國聯逆轉勝

大聯盟明星賽看點滿滿，國聯明星隊有兩位火球男飆速競賽，兩隊更纏鬥到正規9局打完以6：6平手，逼出史上首次的延長賽「全壘打...

MLB／大谷敲安讓史庫柏飆髒話 差點全壘打殘念：那球太旋了

連續5年參加大聯盟明星賽，道奇隊日本球星大谷翔平今天2打席收工，敲出1支安打讓投手史庫柏（Tarik Skubal）忍不...

MLB／真美子禮服顏色藏玄機 大谷翔平走紅毯：主角不是我

大谷翔平連續5年參加大聯盟明星賽，今天與太太一起走上紅毯依舊成為話題，這是真美子產後首次公開亮相，大谷翔平也直言今天主角...

MLB／響尾蛇隊第一人！台美混血卡洛爾明星賽首安就開轟

大聯盟明星賽國聯明星隊攻勢連連，首局大谷翔平的安打帶動2分攻勢，6局下在阿隆索（Pete Alonso）開轟後，台美混血...

MLB／明星賽首例！史庫柏挑戰好球帶 靠ABS要回三振

美國職棒大聯盟明星賽首次啟用電子好球帶系統（ABS）輔助主審，而今天美聯明星隊先發投手史庫柏（Tarik Skubal）...

MLB／從差2.4公分就淘汰到全壘打大賽冠軍 羅利：驚訝自己能做到

水手隊重砲鐵捕羅利（Cal Raleigh）昨日在全壘打大賽擊敗光芒隊卡米奈羅（Junior Caminero），成為史上第1位贏得全壘打大賽的捕手。也因此與3度奪冠的水手隊傳奇小葛瑞菲（Ken Gr

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。