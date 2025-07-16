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MLB／響尾蛇隊第一人！台美混血卡洛爾明星賽首安就開轟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）在明星賽開轟是響尾蛇隊史第一人。 美聯社
台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）在明星賽開轟是響尾蛇隊史第一人。 美聯社

大聯盟明星賽國聯明星隊攻勢連連，首局大谷翔平的安打帶動2分攻勢，6局下在阿隆索（Pete Alonso）開轟後，台美混血球星卡洛爾Corbin Carroll）也敲出陽春砲，不僅是個人生涯明星賽首轟，更是響尾蛇隊第1人。

國聯明星隊今天在1局下大谷翔平、亞古納（Ronald Acuna Jr.）連續敲出安打後， 馬提（Ketel Marte）的一支二壘安打灌進2分打點，棒打美聯明星隊先發投手史庫柏（Tarik Skubal）。

卡洛爾攜老婆一起走紅毯。 路透
卡洛爾攜老婆一起走紅毯。 路透

6局下攻勢再起，阿隆索在無人出局、一三壘有人時開轟，三分砲擴大領先，2出局後換卡洛爾上場，面對今年9勝的老虎隊右投麥茲（Casey Mize），2好1壞下敲出中右外野陽春砲，幫助國聯明星隊取得6：0領先。

卡洛爾5局上替換上場守備外野，6局下第1個打席就開轟，擊球初速104.5哩、飛行距離414呎，也是他繼2023年明星賽2打數無安打後，生涯在明星賽的首安兼首轟，也是響尾蛇隊史首位在明星賽開轟的球員。

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明星賽 卡洛爾 Pete Alonso Corbin Carroll

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