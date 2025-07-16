MLB／大谷敲安讓史庫柏飆髒話 差點全壘打殘念：那球太旋了

連續5年參加大聯盟明星賽，道奇隊日本球星大谷翔平今天2打席收工，敲出1支安打讓投手史庫柏（Tarik Skubal）忍不住飆髒話，而大谷自己對於另一打席的界外深遠飛球感到殘念，「那球有點太旋了。」

大谷翔平今天擔任國聯明星隊先發第1棒、指定打擊，1局下首打席就在2好1壞下，從史庫柏手中敲出安打，連續兩年都在明星賽敲安。

有趣的是，史庫柏配合轉播單位戴著麥克風上場，被大谷敲安後立刻說了「Ah，F*ck」，接著又連續被亞古納（Ronald Acuna Jr.）、馬提（Ketel Marte）敲安，而在被馬提敲出二壘安打丟掉2分時，史庫柏再次脫口而出F開頭的髒字。

大谷翔平第2打席在2局下面對洛登（Carlos Rodon），1好2壞下先敲出一支打到全壘打標竿附近的界外飛球，大谷露出無奈笑容，隨後敲出滾地球出局，無緣連續兩年都在明星賽開轟。

談到那記大號界外球，大谷表示：「那球確實有點太旋了，原本以為是全壘打，但後來有點切出去，馬上就知道是界外球了。」

大谷翔平在第2打席打完後就被換下場，他在場邊受訪時表示：「這次能和家人一起來真的很開心，今天克蕭（Clayton Kershaw）也有登板，能與隊友們一起參賽，對我來說非常特別。」

Tarik Skubal and Cal Raleigh calling pitches live on air… then Shohei Ohtani laced a textbook single. This is beautiful baseball that will appeal to all ages.#AllStarGame | #MLBAllStar pic.twitter.com/fJmrp83z8v — Talkin' Twins (@TalkinTwins) 2025年7月16日

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