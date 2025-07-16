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MLB／羅利全壘打大賽有多吸睛？一度登昨日所有節目收視之冠

聯合新聞網／ 綜合報導
羅利勇奪全壘打大賽冠軍，比賽時的收視率也一度登頂。 路透
羅利勇奪全壘打大賽冠軍，比賽時的收視率也一度登頂。 路透

據ESPN報導，尼爾森收視數據（Nielsen ratings）顯示，本屆由水手隊重砲羅利（Cal Raleigh）奪冠的全壘打大賽，收視率較2024年成長5%。羅利在決賽擊敗光芒隊22歲強打卡米內羅（Junior Caminero）時，平均吸引572.9萬名觀眾，超越去年全壘打大賽決賽。

去年上演道奇隊赫南德茲（Teoscar Hernández）對決皇家隊游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）時，平均觀眾數為545.1萬，今年收視率稍有提升。ESPN表示，總觀眾人數在美東時間21點30分達到高峰，共有630.7萬，這場對決成為當天電視頻道中，收視最高的節目之一。

羅利「奪冠搭檔」是他的父親陶德（Todd），由他擔任餵球投手，而15歲弟弟陶德二世（Todd Jr.）擔任捕手。28歲的羅利目前在例行賽以38支全壘打與82分打點領先全聯盟，並擔任今日明星賽美聯的先發捕手。

羅利同時成為水手隊史上第2位奪得全壘打大賽冠軍的球員，上一位是是3度封王的小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.），當晚也現身場邊觀戰，還充當羅利的場邊攝影。此外，羅利也以明星賽前轟出38支全壘打，突破小葛瑞菲上半季35轟的隊史紀錄。

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全壘打大賽

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