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MLB／明星賽首例！史庫柏挑戰好球帶 靠ABS要回三振
美國職棒大聯盟明星賽首次啟用電子好球帶系統（ABS）輔助主審，而今天美聯明星隊先發投手史庫柏（Tarik Skubal）成為史上第一個挑戰者，而且也為自己要回一個三振。
史庫柏今天在1局下登板，面對大谷翔平、亞古納（Ronald Acuna Jr.）被連續敲出安打， 隨後馬提（Ketel Marte）的二壘安打丟掉2分。
接著解決對弗里曼（Freddie Freeman），史庫柏在面對馬恰多（Manny Machado）打席投到2好0壞後，一顆好球帶下緣的變速球被判壞球，史庫柏立刻拍拍自己的頭、示意要挑戰好球帶，結果經過ABS判斷這顆球幾乎全部都進入好球帶，立刻改判為三振。
ABS系統在小聯盟已經測試4年，今年首度在大聯盟春訓熱身賽試用，並引入明星賽，根據規則只有投手、捕手、打者可對好壞球提出挑戰，且必須立刻比出要求，兩隊各有2次挑戰機會，挑戰成功可以保留使用，挑戰失敗即喪失1次機會。
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