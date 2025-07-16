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MLB／明星賽首例！史庫柏挑戰好球帶 靠ABS要回三振

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
美聯明星隊先發投手史庫柏利用電子好球帶系統挑戰主審要回一次三振。 路透
美聯明星隊先發投手史庫柏利用電子好球帶系統挑戰主審要回一次三振。 路透

美國職棒大聯盟明星賽首次啟用電子好球帶系統（ABS）輔助主審，而今天美聯明星隊先發投手史庫柏（Tarik Skubal）成為史上第一個挑戰者，而且也為自己要回一個三振。

史庫柏今天在1局下登板，面對大谷翔平、亞古納（Ronald Acuna Jr.）被連續敲出安打， 隨後馬提（Ketel Marte）的二壘安打丟掉2分。

接著解決對弗里曼（Freddie Freeman），史庫柏在面對馬恰多（Manny Machado）打席投到2好0壞後，一顆好球帶下緣的變速球被判壞球，史庫柏立刻拍拍自己的頭、示意要挑戰好球帶，結果經過ABS判斷這顆球幾乎全部都進入好球帶，立刻改判為三振。

美聯明星隊先發投手史庫柏利用電子好球帶系統挑戰主審要回一次三振。 美聯社
美聯明星隊先發投手史庫柏利用電子好球帶系統挑戰主審要回一次三振。 美聯社

ABS系統在小聯盟已經測試4年，今年首度在大聯盟春訓熱身賽試用，並引入明星賽，根據規則只有投手、捕手、打者可對好壞球提出挑戰，且必須立刻比出要求，兩隊各有2次挑戰機會，挑戰成功可以保留使用，挑戰失敗即喪失1次機會。

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明星賽 大聯盟 史庫柏

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