MLB／真美子禮服顏色藏玄機 大谷翔平走紅毯：主角不是我

大谷翔平連續5年參加大聯盟明星賽，今天與太太一起走上紅毯依舊成為話題，這是真美子產後首次公開亮相，大谷翔平也直言今天主角不是自己，「是我的太太。」

今天明星賽前的活動紅毯大道，大谷翔平身穿海軍藍西裝搭配前淺藍色襯衫，田中真美子則身穿桃色禮服亮相，呼應明星賽舉辦地喬治亞州的當地特產水蜜桃，兩人牽手走過紅毯，並向球迷們揮手示意。

在紅毯上接受訪問時，大谷談到服裝的選擇表示：「這套西裝是我配合妻子的顏色選的，不是以我為主，而是以她為主來考慮的。」

「Talkin' Baseball」官方帳號於X平台上發布的照片更是引發大量關注，照片中，大谷帶著微笑與真美子交談，傳遞出兩人深厚感情，日本粉絲紛紛留言讚賞，「這對夫妻太美好了」、「從照片裡完全感受到大谷對真美子的愛！」

大谷翔平與太太真美子一起走紅毯：https://x.com/TalkinBaseball_/status/1945182537552101729

商品推薦